iPhone có thực sự phát ra bức xạ gây hại sức khỏe?

Tương tự như sóng vi ba và sóng radio FM, sóng RF thuộc loại bức xạ không ion hóa. Mặc dù bức xạ không ion hóa có thể gây hại cho con người ở cường độ cao, nhưng sóng RF phát ra từ điện thoại di động như iPhone lại có cường độ thấp, không đủ năng lượng để gây hại cho cơ thể.

Tỷ lệ bức xạ iPhone 17 phát ra trong tầm cho phép của các cơ quan quốc tế ẢNH: PCMAG

Nhiều cơ quan chuyên môn, bao gồm Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khẳng định hiện tại không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc sử dụng thiết bị không dây, như điện thoại di động, có thể gây ung thư hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Theo thông tin từ FDA, "bằng chứng khoa học chưa chứng minh được mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến từ việc sử dụng điện thoại di động với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào ở mức bằng hoặc thấp hơn giới hạn tiếp xúc tần số vô tuyến do FCC đặt ra". Do đó, người dùng không cần phải lo lắng về việc sử dụng iPhone.

Lượng bức xạ phát ra bởi iPhone

Về lượng bức xạ phát ra, tất cả điện thoại di động đều phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn nghiêm ngặt. Lượng bức xạ mà cơ thể con người hấp thụ khi sử dụng điện thoại được gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR), được đo bằng watt trên kilôgam (W/kg).

Có hai trường hợp phơi nhiễm cần đo giá trị SAR: SAR ở đầu và SAR ở cơ thể. Theo dữ liệu từ Apple, không có mẫu iPhone nào vượt quá giá trị SAR tối đa là 1,20 W/kg (trên 1 gam) hoặc 1,49 W/kg (trên 10 gam). Các giá trị này đều thấp hơn giới hạn do FCC quy định là 1,6 W/kg (trên 1 gam) hoặc EU (Liên minh châu Âu) là 2 W/kg (trên 10 gam).

Đối với các mẫu iPhone cụ thể, tất cả mẫu iPhone 17 đều có SAR là 1,19 W/kg (trên 1 gam) và 1,49 W/kg (trên 10 gam). Nếu vẫn lo ngại về bức xạ từ iPhone, FCC khuyến nghị một số biện pháp để giảm mức tiếp xúc với bức xạ RF, bao gồm: sử dụng điện thoại ít hơn, sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe, nhắn tin thay vì gọi điện và giữ điện thoại xa cơ thể khi có thể.