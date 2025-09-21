Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/09/2025 18:48 GMT+7

Hoạt động đổi rác lấy quà tại quảng trường Đồng Xoài, phường Bình Phước hôm nay đã thu hút hàng trăm người dân tỉnh Đồng Nai tham gia, cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngày 21.9, Quảng trường Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) bỗng trở nên rộn ràng khi hàng trăm người dân từ cụ già đến các em nhỏ xếp hàng chờ đổi rác lấy quà.

Đây là hoạt động hưởng ứng lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2025, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Gia đình cùng chung tay

Từ sáng sớm, từng tốp gia đình, nhóm trẻ nhỏ và các cụ cao tuổi đã mang theo các loại rác tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn, rác thải điện tử… đến để đổi quà.

Tiếng cười nói ríu rít của người già, trẻ nhỏ tại đây thật sự đã tạo nên một ngày hội môi trường sôi động. Mỗi túi rác mang tới không chỉ là sự đóng góp nhỏ bé mà còn là thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 1.

Cô Hoàng Thị Hoa (thứ 2 từ trái qua) cùng những người bạn mang rác thải nhựa đã được phân loại đến để đổi lấy quà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Hoàng Thị Hoa, 60 tuổi, ở phường Bình Phước vui vẻ chia sẻ: "Tôi thấy chương trình này rất thiết thực, rất hay, bởi vì tất cả các tầng lớp nhân dân từ trẻ em cho đến người già đều tham gia chung tay góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh. Tôi mong rằng chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn".

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 2.

Hoạt động cũng thu hút rất nhiều em học sinh tham gia

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chỉ các cụ già, nhiều gia đình trẻ cùng các em học sinh cũng hào hứng góp sức. Anh Nguyễn Trung Mỹ, ở phường Bình Phước cho biết, khi thấy chương trình được thông báo trên các nhóm cộng đồng khu dân cư, anh đã cùng các con tự tay thu gom rác thải xung quanh nhà và mang đến đây. Đây cũng là cơ hội giáo dục thực tế, giúp con trẻ hình thành thói quen tốt về phân loại, tái chế rác ngay từ nhỏ.

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 3.

Một gia đình trẻ thích thú chụp hình lưu niệm sau khi dẫn các con mang rác đến để đổi quà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Mình đã cùng các con thu gom rác thải xung quanh nhà, vỏ lon bia, vật dụng giấy… để đem tới và tham gia chương trình. Mình thấy chương trình rất ý nghĩa, nó giúp cho các bạn nhỏ, cả các con của mình hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường cũng như ý thức vệ sinh, thu gom rác sinh hoạt và tái chế lại", anh Mỹ chia sẻ.

Niềm vui của trẻ nhỏ

Niềm háo hức lan tỏa rõ rệt nhất ở các em nhỏ, học sinh. Từng nhóm bạn nhỏ tíu tít xếp hàng chờ đến lượt, ánh mắt tò mò và hạnh phúc khi nhận được các phần quà như bánh kẹo, bình nước hay cuốn sổ nhỏ xinh, từ số rác tái chế mà mình đã tự tay gom góp.

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 4.

Tùy theo trọng lượng, loại rác thải khác nhau mà người dân sẽ được tặng phiếu điểm để đổi quà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 5.

Một người đàn ông lớn tuổi mang ti vi đã hư đến để đổi lấy quà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nãy giờ con và ba mẹ thu gom chai nhựa ở nhà và đổi được rất nhiều thứ. Con thấy chương trình này rất vui và thú vị, con mong lần sau sẽ có thêm chương trình nữa để cùng gia đình tham gia", cháu Thùy Anh (9 tuổi, ở phường Đồng Xoài) thích thú chia sẻ.

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 6.

2 bạn nhỏ thích thú khi được nhận quà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 7.

2 bạn nhỏ vui vẻ với những phần quà được nhận

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động đổi rác lấy quà là một trong những điểm nhấn của lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2025 tại tỉnh Đồng Nai. Thông qua cách làm sinh động và gần gũi, chương trình truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Bảo vệ môi trường không phải việc của riêng ai, mà cần sự góp sức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Mỗi người dân đều có thể trở thành một chiến sĩ bảo vệ môi trường.

Người già, trẻ nhỏ cười khúc khích khi... đổi rác lấy quà- Ảnh 8.

Các phần quà từ nhu yếu phẩm cho người lớn đến bánh, kẹo, sữa cho các em nhỏ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động đổi rác lấy quà đã kết thúc trong tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, trong niềm phấn khởi của người lớn tuổi và sự hài lòng của các bậc phụ huynh.

Khám phá thêm chủ đề

