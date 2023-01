Người góp mặt trong nghiên cứu ở tạp chí y khoa hàng đầu thế giới

Đáng chú ý, trong năm 2022, bác sĩ Huy cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành khoa học thị giác tại Khoa Y, ĐH New South Wales (Sydney, Úc).

Tiến sĩ - bác sĩ (TS-BS) Trần Đình Minh Huy, 37 tuổi, hiện đang là giảng viên bộ môn mắt, Khoa Y, Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Trao đổi với PV Thanh Niên, anh cho hay công trình vừa được đăng trên LANCET Neurology được xem như là một bản đồng thuận toàn cầu về chẩn đoán và phân loại của viêm thần kinh thị - một bệnh lý chủ yếu gặp ở phụ nữ độ tuổi trung niên và thường dẫn đến mất thị lực nặng nề.

Mục tiêu của công trình này nhằm giảm nguy cơ chẩn đoán sai, cũng như cung cấp tài liệu phác đồ có giá trị lâm sàng cao cho các bác sĩ thần kinh lẫn bác sĩ nhãn khoa trong việc lựa chọn điều trị lâm sàng theo từng nhóm bệnh cụ thể của viêm thần kinh thị. Bản thân TS-BS Huy được sự giới thiệu và hỗ trợ rất nhiều từ Phó giáo sư Clare Fraser, thuộc Viện Save Sight, Bệnh viện Mắt Sydney và ĐH Sydney, Úc.

“Công trình này quy tụ gần 100 tác giả là các chuyên gia đầu ngành trên thế giới cả về nội thần kinh và thần kinh nhãn khoa với các dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng của các ca bệnh từ nhiều nước khác nhau. Quá trình từ khi bắt đầu đến khi bài báo được công bố tốn khoảng 4 năm rưỡi, bao gồm 2 năm rưỡi nhóm tác giả thu thập dữ liệu cùng nhau và 2 năm để hoàn thành bản thảo, thông qua quá trình bình duyệt nghiêm ngặt của LANCET Neurology”, anh cho hay.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về y khoa khi bố, mẹ và anh ruột cùng là bác sĩ, từ nhỏ Trần Đình Minh Huy đã ước mơ được khoác màu áo blouse trắng.

“Học 6 năm y đa khoa thì nhãn khoa để lại ấn tượng trong tôi là chuyên ngành được ứng dụng rất nhiều sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như trang thiết bị tiên tiến trong khám và phẫu thuật. Đồng thời thị giác cũng là giác quan ảnh hưởng lớn nhất đến trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của chúng ta”, TS-BS Huy nói về lý do bén duyên với nhãn khoa. Từ năm 2010 - 2013, anh hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành nhãn khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM.





TS-BS Huy có 3 lần thất bại mà anh không bao giờ quên, đó là cả 3 lần đều bị từ chối quyết liệt khi thuyết phục nhóm nghiên cứu cho anh được đăng một bài báo phân tích tổng hợp về số liệu của việc sử dụng Atropine nhỏ mắt trong kiểm soát cận thị của hơn 6.000 trẻ em trên thế giới từ các báo cáo uy tín của ngành nhãn khoa và khoa học thị giác. Đã có lúc chán nản, hoài nghi về bản thân, nhưng anh không bỏ cuộc. Sau đó, anh đã thành công với một công bố tạo được tiếng vang.

Đáng chú ý, bài báo này còn được chọn để làm điểm tin về những công bố khoa học nổi bật của lĩnh vực nhãn khoa khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên tập san khoa học của Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ - một trong những hiệp hội uy tín nhất trên toàn thế giới trong lĩnh vực nhãn khoa.

“Khó khăn, thử thách như vậy, nhưng nghề y cũng cho tôi nhiều hạnh phúc. Như mới đây tôi điều trị cho một bác gái 72 tuổi thị lực rất kém từ lâu, sau ca phẫu thuật thành công, bác nhìn rõ gương mặt con cháu và tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc, bác cứ ôm tôi thật chặt”, TS-BS Huy kể.

TS-BS Huy cho hay trong suốt 5 năm qua và nhiều năm tới, hướng đi tập trung của anh là lĩnh vực cận thị và kiểm soát cận thị. Anh dẫn ra con số theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2016 đã dự đoán đến năm 2050, 50% dân số thế giới sẽ mắc cận thị. Riêng khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, thì tỷ lệ này có thể lên đến 66%. Kiểm soát tiến triển cận thị là một xu hướng của toàn thế giới, mọi trẻ em đều cần được theo dõi cận thị toàn diện và kiểm soát sự tiến triển cận thị đúng cách.

Là đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Viện Cận thị thế giới, TS-BS Huy thường cùng đồng nghiệp có các hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cận thị ở trẻ em; xây dựng các chương trình truyền thông để phổ biến các phương pháp điều trị kiểm soát cận thị ngày nay đã có mặt ở Việt Nam; tổ chức tập huấn cho đồng nghiệp trong việc thực hành tốt các phương pháp đó…

Có nhiều cơ hội làm việc, nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển, nhưng sau khi hoàn tất việc học, anh vẫn lựa chọn quê hương mình. “Tôi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Bản thân tôi cũng được đào tạo y khoa và phát triển những kỹ năng cơ bản của mình do chính cộng đồng và các thầy cô tại Việt Nam. Nên sau khi hoàn tất việc học, thì đến nay tôi vẫn lựa chọn Việt Nam là nơi để tiếp tục phát triển và cống hiến” , TS-BS Huy chia sẻ.

TS-BS Trần Đình Minh Huy nằm trong top 10 tốt nghiệp hạng đầu, ngành bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009.

Năm 2021 anh được chọn là đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Viện Cận thị thế giới (International Myopia Institute - IMI). Trong năm 2022 anh đoạt giải thưởng Nghiên cứu viên trẻ ngành nhãn khoa của các nước đang phát triển từ Hiệp hội Nghiên cứu về thị giác và nhãn khoa (Association for Research in Vision and Ophthalmology - ARVO).

Tới nay anh là tác giả chính, đồng tác giả của hơn 15 bài báo khoa học cho các tạp chí uy tín của ngành nhãn khoa thế giới và bài viết chuyên môn dành cho các trang thông tin điện tử chuyên khoa kiểm soát cận thị ở trẻ em.