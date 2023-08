Người gửi tiền chới với

"Rơi" về mức thấp nhất trong hơn 1 năm

Chị N.H, nhân viên văn phòng làm việc tại Q.3, TP.HCM choáng váng khi nhìn bảng lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng (NH) VCB. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm trở lên chỉ còn 6,4%; kỳ hạn 6 tháng là 5,4%. "Nhớ hồi đầu năm cũng NH này nhân viên săn đón gửi tiền, lãi 8 - 9%; các NH khác còn cao hơn. Giờ bèo quá nhưng không gửi thì cũng không biết làm gì vì tôi chỉ có vài trăm triệu phòng thân", chị N.H than thở.

Lãi suất tiết kiệm giảm sâu, trong khi cho vay vẫn ở mức cao

NGỌC THẮNG

Khảo sát của Thanh Niên thực hiện sáng 2.8 cho thấy lãi suất tiết kiệm trong hệ thống NH đã giảm mạnh. Liên hệ một điểm giao dịch GPBank trên địa bàn Q.3 (TP.HCM), nhân viên cho biết lãi suất huy động tiền đồng đối với kỳ hạn 6 tháng xuống còn 6,8%/năm, nếu gửi số tiền 100 triệu đồng và qua hình thức online thì lãi suất là 7,05%/năm. Bảng lãi suất của NH này hiện đã giảm từ 0,4 - 0,8%/năm so với đầu tháng 7. Nhân viên GPBank cho hay khả năng lãi suất huy động sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới, có như vậy lãi vay mới giảm.

Thực tế, hàng loạt NH giảm lãi suất tiết kiệm trong tháng 7 từ 0,1 - 1%/năm, có NH giảm 2 - 3 lần. Lãi suất tiết kiệm hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn cử trong ngày cuối tháng 7, MB giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 0,4 - 0,6%/năm so với đầu tháng. Các mức lãi suất kỳ hạn 1, 2, 3 tuần còn 0,5%/năm; 6 tháng còn 6%/năm; 12 tháng còn 6,4%/năm, mức lãi suất cao nhất của NH này là 6,7%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Techcombank cũng vừa giảm thêm lãi huy động tiết kiệm từ 0,1 - 0,4%/năm, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng còn 4,35%/năm, từ 6 tháng trở lên còn 6,4%/năm. VietBank giảm thêm lãi suất từ 0,1 - 0,2%/năm, các kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm; 12 tháng 7,2%/năm, mức lãi suất cao nhất của NH này là 7,3%/năm ở kỳ hạn 15 tháng. VPBank cũng giảm lãi huy động xuống 0,2%, các kỳ hạn dưới 6 tháng còn 4,2 - 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng từ 6,3 - 6,7%/năm; 12 tháng từ 6,3 - 6,7%/năm.

Trong tháng 7, một số NH giảm lãi huy động tới 2 lần như SeABank, BacA Bank, GPBank, TPBank, OCB, Eximbank, ABBank, KienLong Bank, Sacombank, Techcombank và VPBank. Còn NamA Bank, VietBank và Eximbank đã 3 lần và MSB đã 4 lần giảm lãi suất huy động trong tháng 7. Có thể thấy, mức lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng dưới 4,75%/năm, thậm chí các NH có vốn nhà nước như Vietcombank, VietinBank, BIDV còn xuất hiện cả mức lãi 3,3 - 3,6%/năm. Sự khác biệt lãi suất huy động giữa các NH xuất hiện ở những kỳ hạn huy động từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, các NH có vốn nhà nước như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có lãi suất ở mức từ 5 - 5,3%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, còn 12 tháng quanh mức 6,3%/năm. Đối với nhóm NH cổ phần như ACB, Techcombank, Sacombank, Eximbank, HDBank… có lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn 6 tháng dao động từ 6,1 - 7%/năm kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng lên 6,5 - 7,7%/năm… Mức lãi suất huy động kỳ hạn 8%/năm gần như biến mất trên bảng lãi suất huy động của các NH.

Ngân hàng vẫn "ăn DÀY"

Trong khi lãi suất huy động tiết kiệm trượt giảm sâu thì lãi cho vay của NH hiện vẫn ở mức cao, tạo khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay từ 5 - 7%/năm. Chẳng hạn, GPBank đang huy động lãi suất cao nhất từ 7 - 7,35%/năm nhưng theo nhân viên tín dụng NH này, lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi trong 12 tháng đầu là 8,4%/năm với điều kiện khách phải vay trên 5 năm. Lãi suất vay ưu đãi này áp dụng cho thời gian vay thực tế trên 48 tháng, trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, NH sẽ tính lại lãi suất vay bình thường, theo mức sàn hiện nay là 12,6%/năm nên khách phải trả thêm mức 4,2%/năm. Sau thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi, lãi vay sẽ được tính bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 3,8%, tuy nhiên hiện nay không được thấp hơn mức lãi suất sàn là 12,6%/năm.

Đối với khách hàng vay kinh doanh, lãi suất cho vay ưu đãi trong 3 tháng đầu là 7,8%/năm, sau đó lãi suất sẽ được tính theo lãi suất cơ sở cộng cho biên độ 3%, tuy nhiên không thấp hơn mức lãi suất sàn hiện nay là 10,4%/năm. Tương tự, nhân viên SHB (TP.HCM) cho biết lãi suất cho vay mua nhà hiện nay khoảng 14,1%/năm (so với thời điểm cách đây khoảng 2 tháng giảm khoảng 1,5%/năm) trong 3 tháng đầu. Sau đó lãi suất vay sẽ được thả nổi theo công thức lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3,2%, vào khoảng 15%/năm.

Hội Môi giới bất động sản VN (VARS) vừa công bố bảng lãi suất vay NH mua nhà trong tháng 7 của 13 NH. Theo đó, lãi vay mua nhà ở thương mại tại các NH dao động 10,5 - 15,5%/năm. Về mức lãi suất vay mua nhà các NH áp 2 mức, lãi suất vay ưu đãi mua nhà trong 12 tháng đầu và lãi suất sau thời gian ưu đãi. Cụ thể, mức lãi vay ưu đãi mua nhà trong 12 tháng đầu của các NH dao động từ 7,99 - 11,8%/năm. Sau 12 tháng đầu, các NH sẽ điều chỉnh lãi vay mua nhà thương mại lên ngưỡng từ 12,1 - 15,5%/năm. Trường hợp khách hàng trả trước kỳ hạn sẽ bị áp mức lãi suất cao hơn lãi vay thông thường 1 - 3%.

Mặt khác, theo Công ty CP chứng khoán SSI, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM, chỉ số này càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao) của một số NH niêm yết trên thị trường chứng khoán thu hẹp 0,15% trong quý 2 so với với quý 1. Trong khi NIM được duy trì tương đối tốt tại các NH thương mại nhà nước ở mức 2,9% do tài sản sinh lời được phân bổ cân bằng hơn khi tiền gửi Kho bạc Nhà nước không còn dồi dào như quý trước.

Ngược lại, NIM tiếp tục giảm tại nhóm NH thương mại cổ phần nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 4,5%. Đó là lý do các NH mới công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm dù giảm nhưng vẫn thu hàng ngàn đến chục ngàn tỉ đồng. Cụ thể, Techcombank công bố lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống gần 11.300 tỉ đồng. Tiên Phong (TPBank) báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.383 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đạt lãi trước thuế sau 6 tháng 2.446 tỉ đồng...