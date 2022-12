Người Hà Nội co ro giữa trời lạnh 12 độ C

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), sáng sớm nay (1.12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh phía Bắc của Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Ở Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11 - 13 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14 - 17 độ C. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng cùng ngày, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp cùng với gió, mưa phùn tạo nên cái lạnh tê tái. Tất cả người dân đi làm đều phải mặc nhiều lớp áo ấm. Thậm chí, có người phải mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

