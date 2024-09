Người Hà Nội đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ trước siêu bão Yagi

Chợ đông như 30 tết

Nghe tin cơn bão số 3 đã nâng cấp thành siêu bão (siêu bão Yagi), có khả năng ảnh hưởng đến Hà Nội, 6 giờ 30 sáng nay, chị Nguyễn Hà Liên, ở Quan Hoa, Q.Cầu Giấy vội vã chạy ra chợ mua thực phẩm dự phòng. "Tôi ra đến chợ cóc gần nhà mà thấy đông bất thường, mua bán tấp nập cứ như sáng 30 tết. Hàng rau nào cũng sạch bách, chỉ còn sót lại mấy quả cà chua, hành tây. Tôi đi 1 vòng cuối cùng cũng mua được 2 kg cà chua giá 30.000 đồng và 1 miếng thịt ba chỉ", chị Liên cho hay.

Quầy rau xanh tại siêu thị Winmart Thăng Long chỉ còn rất ít hàng ẢNH: CHIÊU HOÀNG

Sau khi đến công sở, nghe các đồng nghiệp kháo nhau mua thực phẩm chống bão, chị Phương Hoàng Hậu, nhân viên văn phòng ở Q.Cầu Giấy mới hốt hoảng vì chưa kịp mua gì. Chị Hậu chia sẻ: "Cuối giờ sáng nay, tôi xin nghỉ sớm chạy ra siêu thị gần công ty mua ít thực phẩm. Rau củ hết sạch, trên kệ còn sót lại đúng mớ cần tây. May sao thịt, trứng, mì tôm vẫn còn. Cẩn tắc vô áy náy, mưa to gió lớn ở nhà 2 ngày cuối tuần có thực phẩm sẵn trong tủ lạnh cũng yên tâm. Còn hơn tới lúc bão đến trở tay không kịp, còn không có bão thì càng mừng, mấy hôm không phải lo đi chợ".

Kinh ngạc bởi sức mua của người tiêu dùng trước siêu bão, chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương bán gà tại chợ Vĩnh Tuy (Q.Hai Bà Trưng), cho hay: "Từ sáng đến giờ khách đặt mua gà tăng gấp 3 lần ngày thường, tôi đã phải gọi điện cho mối giao gà tăng thêm 50 con bán buổi chiều. Từ sau dịch Covid-19 đến giờ mới thấy người dân mua bán tấp nập đến vậy".

Quầy thịt tại một siêu thị trên đường Xuân Thủy gần như trống trơn ẢNH: T.H

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, người dân không nên lo lắng thái quá, đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ gây nên hiệu ứng đám đông, càng khiến các tiểu thương đẩy giá lên cao.

Đến trưa nay, nhiều rau xanh, thực phẩm đã được các siêu thị nhập hàng lấp đầy, lượng khách đến mua cũng giảm bớt.

Siêu thị tăng lượng hàng dự trữ, giá không đổi

Ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, sức mua của người dân đều tăng cao so với ngày thường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Chuỗi siêu thị Winmart, cho biết hệ thống siêu thị này đã lên kế hoạch để đảm bảo đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô dự trữ. Trong đó, điều chỉnh kế hoạch cung ứng với các nhà cung cấp, đặt hàng sớm để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp bão làm gián đoạn quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho trung tâm về điểm bán; đưa ra các biện pháp đối phó như thay thế nguồn hàng nhưng vẫn qua quy trình kiểm soát để đảm bảo chất lượng.

Để phòng, chống siêu bão Yagi, các siêu thị đều đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ ẢNH: TÔ HẠNH

Trong sáng 6.9, lượng hàng nhập về tăng từ 200 - 300%, lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng mạnh 300% so với ngày thường. "Các loại thực phẩm tươi sống như thịt, rau củ có xu hướng lưu trữ lâu; các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, mì gói… là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất. Chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với nhà cung cấp và dự trữ tăng thêm 30% các nhóm hàng thực phẩm tươi sống", ông Dũng nói.

Đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart khu vực phía bắc cho biết, cách đây 2 ngày, khi tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết, hệ thống đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ lên gấp 3 so với ngày thường. Các mặt hàng được tăng cường dự trữ bao gồm rau xanh, củ quả, gạo, mì ăn liền, bún ăn liền, đường, dầu ăn, bột ngọt…

Ghi nhận tình hình kinh doanh, trong sáng nay 6.9, hệ thống Co.opmart có sức mua cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Nhân viên siêu thị túc trực tại các gian hàng, quầy thu ngân, kho bãi… để nhanh chóng bổ sung, không để khách hàng chờ đợi.

Đến trưa nay, lượng khách đến siêu thị đã giảm, không còn đông đúc như đầu giờ sáng ẢNH: T.H

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long, hệ thống siêu thị này ghi nhận lượng khách tăng cao từ chiều 5.9 cho đến sáng nay. Hệ thống siêu thị Big C đang làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng hàng trước và sau bão với giá cả bình ổn. Sản lượng hàng hóa tới thời điểm này tăng 100% so với ngày thường. Nguồn cung đủ, thoải mái để người dân mua sắm. Mặt hàng được khách chọn mua là rau, củ quả và thực phẩm tươi sống.

Để ứng phó với siêu bão Yagi, Sở Công thương Hà Nội đã chuẩn bị nguồn hàng hoá, nhất là các loại nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng. Sở sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng, hỗ trợ người dân các địa phương trong trường hợp xảy ra mưa lũ, chia cắt, cô lập.