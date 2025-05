Người Hà Nội mặc áo khoác giữa mùa hè

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng sớm 26.5, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 20 - 21 độ C kèm theo gió lạnh khiến nhiều người ra đường phải mặc áo khoác.

Rất đông người dân ra đường sáng nay phải mặc thêm áo khoác ẢNH: NGUYÊN QUANG

Để chống lại cái lạnh giữa mùa hè, người dân phải mặc theo áo khoác, hoặc áo chống nắng trong lúc di chuyển.

Quanh phố đi bộ hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm), rất đông người tập thể dục, đi dạo và cho biết thời tiết dễ chịu, rất thích hợp cho việc ra ngoài vào buổi sáng. Tuy vậy, nhiều người bất ngờ bởi trời khá lạnh, trong khi đã cất quần áo mùa đông. "Tôi biết thông tin có đợt không khí, nhưng không nghĩ sáng sớm lại lạnh như vậy. Trên đường đi làm sáng nay, tôi phải quay về nhà lấy áo khoác vì quá lạnh", chị Nguyễn Thị Duyên (trú Q.Nam Từ Liêm) nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, kéo dài đến ngày 30.5, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Riêng Hà Nội, nhiệt độ từ 21 - 23 độ C.

Khắp các tuyến phố người dân phải mặc áo khoác bên ngoài ẢNH: NGUYÊN QUANG

Mặc áo khoác khi đi tập thể dục hoặc đi dạo bên hồ Gươm ẢNH: NGUYÊN QUANG

Thu mình khi có cơn gió lạnh ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tài xế xe ôm bịt kín mũ trùm khi đợi khách ẢNH: NGUYÊN QUANG

Các em nhỏ được phụ huynh đưa đến trường mặc áo ấm lúc sáng sớm ẢNH: NGUYÊN QUANG

Người lao động mặc thêm áo khi làm việc ẢNH: NGUYÊN QUANG