Đời sống

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi

Kỳ Văn
Kỳ Văn
08/12/2025 05:00 GMT+7

Đi qua đường Cát Linh, P.Hải An, (P.Tràng Cát, Q.Hải An cũ) của TP.Hải Phòng một ngày cuối tuần, phóng viên Thanh Niên bỗng thấy một vườn cúc họa mi với hàng trăm người đang hào hứng chụp ảnh.

Họ chủ yếu là phụ nữ trung niên và đến từ nội thành Hải Phòng. Cũng có người tận Hưng Yên, Quảng Ninh đến chụp. 

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 1.

Hàng trăm người đến chụp ảnh với cúc họa mi dịp cuối tuần

ẢNH: KỲ VĂN

Hiệu, tài xế một xe 16 chỗ biển 34 (Hải Dương cũ) cho biết hôm nay là chuyến thứ 7 anh chở các chị ở TT.Kinh Môn (Hải Dương cũ) xuống đây chụp ảnh. 

Tất cả đang ra sức tạo dáng trước ống kính, có người gọi cho bạn: "Xuống Tràng Cát đi, chúng tớ đang đại hội cúc họa mi".

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 2.

Thợ ảnh không phải trả tiền vào vườn

ẢNH: KỲ VĂN

Ông Nguyễn Thế Bưu, chủ vườn kiêm người trông xe miễn phí, cho biết đây là một trong số vài vườn cúc họa mi cho khách vào chụp ảnh ở khu vực Tràng Cát. 

Vườn rộng khoảng 2.000 m2, mùa này được ông Bưu và em họ là Dương Văn Dũng đầu tư khoảng 60 triệu đồng. Các ông sẽ có thu nhập khoảng 200 triệu đồng nếu thiên thời địa lợi.

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 3.

Khách chủ yếu tự chụp cho nhau bằng điện thoại

ẢNH: KỲ VĂN

Cúc họa mi trồng để chụp ảnh hay bán thương phẩm "lợi hại" cũng xêm xêm như nhau. Hoa thương phẩm lệ thuộc vào giá thị trường, còn hoa chụp ảnh gặp mưa cũng hỏng hết. 

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 4.

Một bó cúc họa mi được tung lên trời, không khí trong vườn đúng là một ngày hội

ẢNH: KỲ VĂN

"Trông xe, trông hoa tốn rất nhiều công nên lời lãi cũng không bao nhiêu. Cái lãi lớn nhất chỉ là không phải đi chợ bán hoa", ông Bưu nói.

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 5.

Vào vườn với phí 50.000 đồng/người, các chị thoải mái tạo dáng

ẢNH: KỲ VĂN

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Hiền, ở nội thành Hải Phòng nhưng mới đến vườn cúc lần đầu, đang cố nở nụ cười sao cho khả ái trước ống kính điện thoại

ẢNH: KỲ VĂN

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 7.

Ông Hwang, một chuyên gia da giày người Đài Loan, sau khi xem TikTok đã yêu cầu nhân viên dẫn đến xem phong trào chụp ảnh với cúc họa mi

ẢNH: KỲ VĂN

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 8.

Cô bé Hà My (5 tuổi) được mẹ dẫn đến chụp cùng cúc họa mi

ẢNH: KỲ VĂN

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 9.

Các chị hân hoan xem lại các "tác phẩm nghệ thuật"

ẢNH: KỲ VĂN

Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi - Ảnh 10.

Rời vườn với những bó cúc họa mi trên tay

ẢNH: KỲ VĂN


Khám phá thêm chủ đề

cúc họa mi Hải Phòng check-in
