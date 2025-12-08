Người Hải Phòng nô nức check-in cúc họa mi

Họ chủ yếu là phụ nữ trung niên và đến từ nội thành Hải Phòng. Cũng có người tận Hưng Yên, Quảng Ninh đến chụp.
Hiệu, tài xế một xe 16 chỗ biển 34 (Hải Dương cũ) cho biết hôm nay là chuyến thứ 7 anh chở các chị ở TT.Kinh Môn (Hải Dương cũ) xuống đây chụp ảnh.
Tất cả đang ra sức tạo dáng trước ống kính, có người gọi cho bạn: "Xuống Tràng Cát đi, chúng tớ đang đại hội cúc họa mi".
Ông Nguyễn Thế Bưu, chủ vườn kiêm người trông xe miễn phí, cho biết đây là một trong số vài vườn cúc họa mi cho khách vào chụp ảnh ở khu vực Tràng Cát.
Vườn rộng khoảng 2.000 m2, mùa này được ông Bưu và em họ là Dương Văn Dũng đầu tư khoảng 60 triệu đồng. Các ông sẽ có thu nhập khoảng 200 triệu đồng nếu thiên thời địa lợi.
Cúc họa mi trồng để chụp ảnh hay bán thương phẩm "lợi hại" cũng xêm xêm như nhau. Hoa thương phẩm lệ thuộc vào giá thị trường, còn hoa chụp ảnh gặp mưa cũng hỏng hết.
"Trông xe, trông hoa tốn rất nhiều công nên lời lãi cũng không bao nhiêu. Cái lãi lớn nhất chỉ là không phải đi chợ bán hoa", ông Bưu nói.
