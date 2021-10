Người hâm mộ bóng rổ được xem các trận đấu thực nghiệm tại VBA 2021

Hôm nay (2.10), Ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) công bố phát sóng chuỗi trận thực nghiệm ở VBA 2021 với tên gọi VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet.

Theo thông tin từ VBA, trong suốt thời gian chuẩn bị cho giải đấu, VBA đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa, triển khai tổ chức các trận đấu thực nghiệm nhằm tiến hành đánh giá, thẩm định mô hình thi đấu “tập trung cách ly, khép kín, không khán giả” mà VBA đã xây dựng và đề xuất. Trong điều kiện đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tất cả các trận đấu thực nghiệm được tổ chức chỉn chu theo tiêu chuẩn của một trận đấu chính thức, với chất lượng chuyên môn cao.

Thời gian qua, VBA nhận được rất nhiều các nguyện vọng được gửi về từ người hâm mộ với mong muốn Ban tổ chức giải đấu phát lại băng ghi hình các trận đấu thực nghiệm đã được tổ chức.

Được sự đồng ý của liên đoàn bóng rổ Việt Nam, VBA chính thức sử dụng băng ghi hình phục vụ công tác chuyên môn các trận đấu thực nghiệm thuộc phương án phòng chống dịch Covid-19 của VBA 2021 phát lại trên các phương tiện truyền thông với tên gọi VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet.

“Với mục tiêu mang sản phẩm nội dung bóng rổ từ VBA cung cấp sớm, kịp thời, thông qua truyền thông như một liều vắc xin tinh thần cho người dân, giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, nhất là đối với thanh thiếu niên trong vùng dịch”, Giám đốc Điều hành VBA Trần Chu Sa chia sẻ.

VBA Premier Bubble Games được phát bắt đầu từ ngày 4.10 trên kênh On Sports. Ngoài ra, các trận này sẽ được phát lại trên các nền tảng digital như Youtube VBA, Fanpage Bóng rổ TV và YouTube Bóng rổ TV. Chuyên mục bóng rổ của Báo Thanh Niên sẽ cập nhật lịch thi đấu, kết quả, diễn biến hấp dẫn và cầu thủ nổi bật của loạt trận thực nghiệm này.