Người hâm mộ M.U tức giận khi Wout Weghorst chạm vào logo Liverpool trong đường hầm Anfield

Weghorst chạm vào logo của Liverpool trong đường hầm Anfield

Manchester United đã nhận thất bại toàn diện với tỷ số 0-7 trước đối thủ Liverpool trong trận Derby nước Anh vào ngày 5.3.2022. Thất bại muối mặt này không chỉ đưa M.U về với mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa mà còn khiến họ phải nhận hàng loạt kỷ lục buồn trước đại kình địch. Đây là trận thua với tỷ số đậm nhất trước Liverpool của M.U trong lịch sử đối đầu của cả hai đội.

Chưa hết thất vọng sau trận thua ấy, mới đây, những hình ảnh của tiền đạo Weghorst trong cuộc chạm trán với Liverpool lại khiến các fan của “Quỷ đỏ” phải tức giận. Theo đó, một đoạn video ngắn trên Twitter đã ghi lại hình ảnh tiền đạo người Hà Lan đặt tay vào logo của Liverpool trên đường bước ra sân. Đoạn video này do một tài khoản có tên “georgy” đăng tải và chỉ kéo dài 8 giây nhưng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, bài đăng cũng nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Theo truyền thống, các cầu thủ của Liverpool sẽ chạm vào tấm biển 'Đây là Anfield' phía trên lối ra vào đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu. Hầu hết các cầu thủ Liverpool thực hiện nghi lễ trước mỗi trận đấu nhưng các cầu thủ đội khách làm như vậy được xem là điều bất thường. Việc một cầu thủ của câu lạc bộ đối thủ bày tỏ lòng kính trọng theo cách như vậy là điều đặc biệt kỳ lạ, đó là lý do tại sao người hâm mộ M.U đang nổi cơn thịnh nộ với Weghorst.

Một cổ động viên cho rằng thái độ của tiền đạo này đã cho thấy Manchester United đã "thua trận ngay khi nó chưa bắt đầu". Nhiều người khác cũng đồng tình và họ cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được.

Một số người hâm mộ còn chỉ ra thực tế Weghorst là một fan của Liverpool kể từ khi còn nhỏ. Vào năm 2018, cầu thủ người Hà Lan từng tiết lộ rằng anh đã mơ ước được chơi cho Liverpool. “Tôi đã mơ ước được chơi cho Liverpool từ khi còn nhỏ.”, Weghorst đã nói với De Telegraaf.

Năm 2020, Weghorst tiếp tục chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình cho The Kop trong một cuộc phỏng vấn với DAZN: “Tôi luôn thấy Liverpool rất đặc biệt. Tôi vẫn còn nổi da gà khi xem. Câu khẩu hiệu 'You'll Never Walk Alone' của họ rất tuyệt."

Kể từ khi gia nhập “Nhà hát của những giấc mơ” dưới dạng cho mượn, Weghorst có một bàn thắng sau 14 trận. Tuy vậy, việc luôn nỗ lực di chuyển rộng, làm tường cho các vệ tinh xung quanh và chăm chỉ pressing của tiền đạo người Hà Lan được HLV Erik ten Hag đánh giá rất cao. Vì thế, Weghorst nhận được rất nhiều sự ủng hộ và ca ngợi từ người hâm mộ “Quỷ đỏ”.