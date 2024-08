Người hâm mộ phát hiện manh mối Selena Gomez đã đính hôn

Khán giả tin rằng ngôi sao 32 tuổi đang cố gắng che đi chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái. Selena Gomez chú thích ở bài đăng Instagram của mình: "Một đêm đi chơi" với hình ảnh bạn trai Benny Blanco lấp ló đứng phía sau. Ngay lập tức, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tràn ngập bài viết và bình luận về chủ đề đám cưới trong mơ sắp diễn ra của "công chúa Disney".

Bức ảnh đầy bí ẩn của Selena Gomez làm khán giả đặt ra nghi vấn liệu nữ ca sĩ đã thực sự đính hôn? INSTAGRAM NV

Một khán giả bình luận: "Tôi nghĩ Selena Gomez vừa mới đính hôn. Vì sao cô ấy lại phải che bàn tay trái của mình trong bức ảnh mới nhất?"; Một người khác nói: "Có lẽ đó là khoảnh khắc vừa mới xảy ra và cô ấy muốn giữ bí mật với công chúng". Kể từ khi công khai mối quan hệ hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái, cặp đôi đã vướng tin đồn đính hôn 2 lần. Tuy nhiên lần này, người hâm mộ cho rằng chuyện đính hôn đã trở thành sự thật.



Cuối tuần trước, người dùng Instagram Deuxmoi - tài khoản chuyên thu thập các thông tin trong ngành giải trí đã khẳng định một nữ diễn viên hạng A và một nhà sản xuất âm nhạc đã tổ chức lễ đính hôn trên bãi biển với sự chứng kiến của bạn bè.

Nhiều người cho rằng bài đăng này có liên quan đến Selena và Benny. Một người hâm mộ chia sẻ: "Tôi hy vọng điều này là sự thật". Người khác nói thêm: "Họ có vẻ rất tuyệt khi ở bên nhau. Selena trông thực sự hạnh phúc bởi Benny có tâm hồn đồng điệu với cô ấy".

Selena từng nhiều lần thể hiện tình yêu với Benny Blanco trên trang Instagram có hơn 400 triệu lượt theo dõi INSTAGRAM NV

Mặc dù Benny từng bị khán giả la ó rằng không xứng với Selena cả về nhan sắc, tiền tài lẫn danh tiếng. Nhưng bỏ ngoài tai mọi ý kiến trái chiều, chủ nhân bản hit Calm Down vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm mặn nồng với bạn trai lớn hơn 4 tuổi trên các phương tiện truyền thông: "Anh ấy là tất cả mọi thứ trong trái tim tôi. Anh ấy tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi từng ở bên. Đó là sự thật".



Đầu năm nay, nhà thiết kế trang phục Dana Covarrubias cho bộ phim Only Murders in the Building mà Selena đóng chính đã nói với tờ The Sun rằng Selena và Benny rất yêu nhau và coi trọng đối phương. Khi được hỏi liệu một lễ đính hôn có thể diễn ra hay không, cô ấy nói: "Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng là vậy. Họ có vẻ rất hạnh phúc và yêu nhau nên hãy cầu nguyện".