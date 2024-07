Selena Gomez hạnh phúc bên bạn trai mới

Trước khi nhận ra bản thân thích Benny Blanco, Selena Gomez xem anh như một người bạn và còn nhờ anh giới thiệu bạn trai cho mình. Ngôi sao nhạc pop cũng lên kế hoạch nhận con nuôi ở tuổi 35 nếu không gặp được ai.

Khoảnh khắc bình yên của Selena bên bạn trai. Cặp đôi ôm nhau trên ghế dài khi cô mặc đồ ngủ, đi tất và không trang điểm còn Benny mặc áo thủng lỗ chỗ

INSTAGRAM NV

Chia sẻ trên tạp chí Time, Selena nói cô đã cô đơn trong suốt 5 năm. Cô đã quen với cô đơn và chấp nhận thực tế này. Giọng ca Wolves còn lên sẵn kế hoạch nhận con nuôi ở tuổi 35, quyết tâm xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình nếu không gặp được ai. Benny Blanco xuất hiện vào lúc Selena ít mong đợi nhất.

Selena xem Benny như một người bạn. Cả hai hợp tác lần đầu vào năm 2019 khi thực hiện MV I Can't Get Enough. Trong video ca nhạc này, Benny mặc bộ trang phục hình chú gấu trắng lớn, nhảy múa trên chiếc giường khổng lồ cùng Selena và hai ca sĩ khác. Gần đây, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ cũng tham gia vào bản hit mới của nữ ca sĩ là Single Soon.

Selena từng nhờ Benny giới thiệu ai đó tiềm năng làm bạn trai nhưng khi được nam rapper đưa đến gặp bạn của anh, cô chợt nhận ra tình cảm thật của mình dành cho anh. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 12.2023 sau sáu tháng hẹn hò. Theo US Weekly, Selena thực sự hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống hiện tại rất bình yên.

Selena và Benny trong MV I Can't Get Enough INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn trai trên các trang cá nhân và trước công chúng. Vào ngày sinh nhật thứ 32 mới đây, Selena Gomez gọi bạn trai là "tình yêu của đời tôi" khi đăng ảnh Blanco hôn lên trán cô.

Nam rapper, nhà sản xuất âm nhạc 36 tuổi cũng dành những lời chân thành nhất cho Selena. Bạn trai của Selena Gomez đăng trên trang Instagram cá nhân có 1,7 triệu người theo dõi bức ảnh ghi dấu kỷ niệm lần đầu hợp tác của cả hai kèm lời nhắn: "Anh từng đóng vai một chú gấu Teddy trong video ca nhạc của em và giờ đây anh trở thành "chú gấu" trong đời thực. Chúc mừng sinh nhật em yêu".

Selena đang hạnh phúc với tình yêu mới INSTAGRAM NV

Selena Gomez xuất hiện trên truyền hình từ năm 10 tuổi và sớm nổi tiếng toàn cầu. Cô thành công trong vai trò là diễn viên, ngôi sao nhạc pop và người sáng lập thương hiệu làm đẹp Rare Beauty trị giá 2 tỉ USD. Những video hướng dẫn làm đẹp của Selena gần đây gây sốt vì sự xuất hiện của bạn trai.

Trong video đăng trên TikTok mới đây, "nữ hoàng Instagram" chia sẻ với người hâm mộ thói quen làm đẹp của cô và nhờ Benny thuyết minh cho quá trình này. Benny có những nhầm lẫn "đáng yêu" khi không thể phân biệt được các loại phấn, kem nền, son hay cọ trang điểm mà Selena sử dụng. Người hâm mộ thích thú với nhận xét của Benny: "Anh thực sự không biết tại sao em cần phải trang điểm. Em trông thật tuyệt…".

Benny Blanco nói muốn kết hôn và có con với Selena Gomez trong một cuộc phỏng vấn gần đây INSTAGRAM NV

Ngôi sao 32 tuổi khen ngợi khả năng gạt bỏ những lời chỉ trích từ mạng xã hội của Benny. Khi tin tức hẹn hò nổ ra, nhiều người cho rằng anh không xứng với Selena. Người hâm mộ hoài nghi và đặt câu hỏi về mối quan hệ mới của ngôi sao sinh năm 1992.

"Người hâm mộ của tôi sẽ nói những điều gây tổn thương nhất với tôi về cách tôi sống. Nhưng anh ấy có sức mạnh bên trong và không một lời nào có thể làm anh ấy nao núng. Điều đó thực sự ấn tượng và tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên anh ấy", Selena Gomez nói.