Người Hội An tất bật 'nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó' để đón du khách

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Hoài dâng cao, nhiều tuyến đường đi bộ trong phố cổ Hội An như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ... ngập sâu. Tuy nhiên, khi nước lũ dần rút, bùn non lộ ra bám dày đặc trên các tuyến phố, cửa hàng trong phố cổ. Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", người dân Hội An chung tay cùng công nhân vệ sinh môi trường khẩn trương dọn dẹp để kịp đón khách.

Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nước từ sông Hoài dâng cao, gây ngập một số tuyến đường đi bộ trong khu phố cổ. Trong ảnh là tuyến đường Bạch Đằng nằm sát sông Hoài bị ngập sâu gần 1m NGUYỄN XUÂN ANH

Tranh thủ nước vừa rút, ông Trần Vĩnh Chí (chủ cửa hàng thời trang trong phố cổ) dùng nước xịt đẩy bùn non ở khu vực trước nhà mình. “Người dân nơi đây đã sống quen với lũ rồi. Năm nào cũng vài ba đợt chạy lũ, có năm lên đến 6 - 7 đợt. Tranh thủ nước lũ rút người dân chúng tôi dọn dẹp cho sạch sẽ đến đón khách trở lại”, ông Chí nói NAM THỊNH

Các chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học tất tả dọn sạch đường phố để sớm nối lại việc kinh doanh, buôn bán phục vụ du khách trong và ngoài nước NAM THỊNH

Bà Kiều Thị Ngọc (bên phải), một tiểu thương kinh doanh ở chợ đêm Nguyễn Hoàng đang tranh thủ với bạn mình tranh thủ nước lũ rút đến đâu dọn đến đó trên Nguyễn Hoàng để tối nay mở lại hàng quán buôn bán, phục vụ du khách NAM THỊNH

Một cậu bé cũng tham gia dọn dẹp cùng bà sau khi nước lũ rút NAM THỊNH

Người dân dùng chổi đẩy bùn non xuống sông Hoài NAM THỊNH

Lũ rút để lại lớp bùn non dày cộm, nhão nhoẹt, phủ khắp các tuyến đường đi bộ trong phố cổ nơi nước lũ đi qua NAM THỊNH

Lũ rút đến đâu, người dân trong khu phố cổ lại xắn quần, tất bật chung tay dọn bùn non, rác thải đến đó NAM THỊNH

Nhân viên cửa hàng lưu niệm trên đường Hoàng Văn Thụ đẩy lớp bùn bám trên vỉa hè xuống đoạn còn ngập nước, với mục đích để nước cuốn trôi ra sông Hoài NAM THỊNH

Các công nhân dùng máy bơm nước rửa sạch buồn non còn đọng lại sau khi lũ rút NAM THỊNH

Nhiều nhân viên tại các nhà hàng tranh thủ dọn dẹp, đẩy bùn non để đón khách trở lại NAM THỊNH