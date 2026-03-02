Người Hrê mang họ Phạm

T Ừ HỌ Đ INH SANG HỌ P HẠM

57 năm trước, ông Phạm Văn Néo (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cũ) tham gia cách mạng khi vừa tròn 14 tuổi. Thời điểm đó, lãnh đạo huyện và các xã trên địa bàn Ba Tơ vận động đồng bào dân tộc Hrê (chủ yếu mang họ Đinh) đổi sang họ Phạm theo họ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hầu hết người dân nơi đây đều đồng thuận. Bởi họ rất yêu quý Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc của Bác Hồ, người lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng VN và là người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh lưu niệm trong một lần về thăm Ba Tơ NGUỒN: SÁCH BA TƠ - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

Cuối xuân 1972, ông Néo được điều động về Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ sau 3 năm làm liên lạc và du kích xã Ba Lâm. Hồ sơ ghi rõ họ và tên: Phạm Văn Néo thay cho họ Đinh trước đó khiến ông rất tự hào, nhủ lòng sẽ cố gắng công tác tốt để xứng đáng với cha anh và vị thủ tướng họ Phạm.

"Năm 1969, người dân tộc Hrê chúng tôi nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vô cùng đau buồn khi nghe tin Bác Hồ qua đời. Đồng bào dân tộc Co ở Trà Bồng (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cũ) tự nguyện đổi sang họ Hồ để tỏ lòng kính yêu Bác. Ở Ba Tơ, khi nghe cán bộ vận động đổi sang họ Phạm theo họ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, dân tộc Hrê chúng tôi nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều người đổi sang họ Phạm. Cha và anh trai tôi hy sinh năm 1968 cũng ghi trong hồ sơ là họ Phạm theo họ của bác Đồng...", ông Néo cho biết.

Xuân này, ông Phạm Viết Nho (nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Tơ) bước sang tuổi 69. Ông mừng vui khi chứng kiến sự đổi thay trên quê hương Ba Tơ anh hùng. Ngày thơ bé, ông Nho được ông bà nội nuôi dưỡng vì mẹ sớm qua đời còn cha tham gia cách mạng nên thường xuyên vắng nhà. Tuổi 12, ông cùng một số thiếu niên được ông Phạm Văn Sáu (Bí thư Huyện ủy Ba Tơ lúc đó) dẫn ra miền Bắc học tập, trang bị kiến thức để quay về phục vụ quê hương. Đất nước thống nhất, ông Nho trở về Ba Tơ.

Ông Nho tự nguyện viết 2 lá đơn xin vào lực lượng biên phòng, công an nhân dân để bảo vệ Tổ quốc theo truyền thống gia đình. Ông vui sướng khi cầm bút ghi tên mình là Phạm Viết Nho. "Nhiều người dân tộc Hrê ở Ba Tơ đổi sang họ Phạm trước khi quê hương được giải phóng. Sau khi tôi về thì có đợt làm CMND, thay cho căn cước của chính quyền cũ. Tôi cùng nhiều người đổi sang họ Phạm theo họ của bác Đồng và vô cùng vinh dự, tự hào vì điều đó", ông Nho tâm sự.

N HỮNG LỜI DẶN CHÍ TÌNH

Năm 1985, ông Phạm Văn Néo đảm nhận chức vụ Trưởng phòng VH-TT H.Ba Tơ giữa bộn bề gian khó. Khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm khiến nhiều người ở Ba Tơ vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Trước đó, họ chỉ nghe kể về tấm lòng của Thủ tướng với quê hương, đất nước, chăm lo cho nhân dân chứ chưa từng gặp mặt. Thủ tướng ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng mọi người với lối nói giản dị, chân tình, thấm đẫm yêu thương.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chuyện với cán bộ và nhân dân Ba Tơ trong một lần về thăm NGUỒN: SÁCH LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN BA TƠ, TẬP 2

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhắc nhở cán bộ và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống, hàn gắn vết thương chiến tranh. Tác phong gần gũi của Thủ tướng khiến ông Néo cùng tất cả mọi người có mặt đều rất cảm phục và yêu mến.

"Bác Đồng dặn dò cán bộ vận động nhân dân chấm dứt tập quán du canh du cư, phải định cư để ổn định sản xuất. Chính quyền cần huy động nguồn lực xây dựng hồ chứa và kênh mương thủy lợi để cung cấp nước tưới cho cây trồng. Bác nhắc nhở cần trồng cây gây rừng, trồng nhiều mì, lúa để xóa đói, giảm nghèo. Chúng tôi chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những lời Thủ tướng căn dặn. Bác còn bảo phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất; cho con em ăn học để tiếp thu kiến thức, góp phần xây dựng quê hương", ông Néo nhớ lại.

Về phần ông Nho, sau khi gửi 2 lá đơn xin vào lực lượng biên phòng và công an nhân dân, ông hồi hộp đợi chờ. Rồi ông vỡ òa niềm vui khi được đứng vào hàng ngũ công an nhân dân, góp phần bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm quê hương Ba Tơ, ông Nho là cán bộ công an huyện, cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Ông và nhiều người vui mừng khi được nhìn thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người mà đồng bào dân tộc Hrê ở Ba Tơ đặc biệt yêu mến. Ông cảm nhận được tấm lòng nhân ái của nhà lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà.

"Biết cuộc sống của cán bộ và nhân dân còn nhiều khó khăn nên bác Đồng rất thương. Bác dặn dò cán bộ động viên nhân dân trồng nhiều mì, lúa, bắp, củ lang, chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo. Bác còn nhắc nhở là phải phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức học hành", ông Nho hồi tưởng.

G ÓP SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Cuộc đời vì nước vì dân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương sáng cho ông Néo và đồng bào noi theo. Ông luôn cố gắng học tập để nâng cao tri thức, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lúc 18 tuổi, ông Néo rất vui khi được lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy Ba Tơ cho đi học bổ túc văn hóa thuở quê hương còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Ngoài những giờ tăng gia sản xuất hay đi cõng gạo, muối, mắm, ông lại cặm cụi bên sách vở nên tiến bộ rất nhanh. Chính những kiến thức đã học giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ khi trở về đơn vị. Quê hương hòa bình, ông tiếp tục được lãnh đạo đơn vị cử đi học để nâng cao trình độ, dẫu cuộc sống vô cùng khốn khó. Tiền lương ít ỏi, 3 người con lần lượt chào đời nên gia cảnh thiếu trước hụt sau.

Ông Phạm Văn Néo (phải) bày tỏ lòng yêu mến Thủ tướng Phạm Văn Đồng với thế hệ sau ẢNH: TRANG THY

Khi ấy, ông Néo phải dè sẻn từng đồng để dành dụm cho các con. Vợ ông là bà Phạm Thị Đấy phải làm lụng cả đêm lẫn ngày. Năng lực ông Néo tiến bộ vượt bậc sau các khóa học, được cấp trên và người dân tin tưởng cử giữ nhiều chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì rồi Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ. Ở cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

"Phải cố gắng học tập theo lời dặn của bác Đồng để có kiến thức mà làm việc. Tôi còn động viên 3 đứa con cố gắng học hành. Giờ 2 con trai công tác trong ngành công an và quân đội, con gái giữa là giáo viên; dâu, rể đang công tác trong ngành kiểm lâm và giáo dục. Các cháu cũng chăm chỉ học tập", ông Néo tự hào.

Ông Phạm Viết Nho (thứ 2 từ trái sang, người đổi sang họ Phạm theo họ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng) nhận quà tết từ lãnh đạo địa phương ẢNH: TẤN MINH

Suốt 39 năm tham gia công tác, ông Nho luôn nêu cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Sau nhiều năm phấn đấu, ông được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Trưởng công an huyện Ba Tơ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Ba Tơ trong 2 nhiệm kỳ, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (cũ) trước khi về hưu vào năm 2015.

"Tôi cùng anh em cán bộ trong huyện luôn học hỏi để nâng cao trình độ. Như vậy thì giải quyết công việc mới đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng quê hương Ba Tơ ngày càng giàu đẹp theo lời bác Đồng căn dặn", ông Nho tâm sự. (còn tiếp)