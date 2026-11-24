Sáng 24.11, trước quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế, hàng trăm người đã có mặt để tham gia chương trình diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Hoạt động do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Hàng trăm người tập trung trước quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế sáng 24.11 tham gia chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: LÊ CHUNG

Trong sáng, đa phần thành viên trong đoàn diễu hành diện áo dài truyền thống, tạo nên sắc màu tươi tắn. Ban tổ chức cũng bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành qua các tuyến phố ẢNH: LÊ CHUNG

Đoàn xuất phát từ quảng trường Ngọ Môn, di chuyển qua các cung đường quanh thành nội gồm đường Lê Huân, đường Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ và đường Lê Duẩn. Đoàn tiếp tục diễu hành qua cầu Nguyễn Hoàng, đường Bùi Thị Xuân, ra đường Lê Lợi, qua cầu Phú Xuân vào Cửa Ngăn rồi kết thúc tại điểm xuất phát Ngọ Môn.

Đoàn diễu hành khởi hành từ quảng trường Ngọ Môn, mở đầu hành trình quanh khu vực di sản ẢNH: LÊ CHUNG

Hành trình qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng giúp đoàn diễu hành tạo nên những hình ảnh đẹp, đồng thời góp phần quảng bá kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống Huế đến người dân, du khách. Đây cũng là dịp để cộng đồng yêu văn hóa Huế và người dân cùng tham gia một hoạt động ý nghĩa, tăng sự gắn kết giữa con người với di sản và không gian đô thị cố đô.

Theo ban tổ chức, việc chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành nhằm hưởng ứng xu hướng giao thông xanh, thân thiện với môi trường; khuyến khích rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực. Qua đó, chương trình cũng gửi gắm thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Đoàn xe đạp đi qua không gian di sản Huế ẢNH: LÊ CHUNG

Di chuyển qua cầu Nguyễn Hoàng ẢNH: LÊ CHUNG

Ngoài ra, việc tổ chức chương trình vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua chương trình, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế kỳ vọng lan tỏa tình yêu văn hóa, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng với di sản và các giá trị văn hóa vùng đất cố đô. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Huế là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.