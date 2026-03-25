‘Người hùng bí ẩn’ phá mái tôn: ‘Nay mình giúp người, mai người giúp mình’
Đình Huy
25/03/2026 22:21 GMT+7

Giẫm lên mái tôn bỏng rát trên tầng thượng ngôi nhà 7 tầng đang cháy, anh Dung dùng hết sức bình sinh, đập liên tục khiến mái tôn ngôi nhà vỡ ra vừa đủ để đưa 7 người trong nhà mắc kẹt ra ngoài an toàn.

1 ngày sau vụ cháy ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, xã Giao Thủy, Ninh Bình) vẫn đang trong cảm xúc bồi hồi, vui sướng vì bản thân đã cùng với người dân, lực lượng chức năng hỗ trợ, cứu thoát 7 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.

Anh Dung chính là "người hùng bí ẩn" mặc áo đen, tay cầm chân giàn giáo, xuất hiện trong đoạn clip phá mái tôn trên tầng thượng ngôi nhà hỏa hoạn cứu 7 người gây "bão" mạng xã hội. Thế nhưng, sau khi cứu người, anh Dung chọn cách lặng lẽ rời đi, khiến những người tiếp xúc gần anh nhất trong đám cháy như con rể chủ nhà cùng anh dùng xà beng phá mái tôn, nam sinh viên Đại học Bách Khoa Nguyễn Lê Tú xông vào đám cháy cứu người hay cả 7 nạn nhân đều chưa biết danh tính anh.

