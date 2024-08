'Người hùng' Duy Quang, ca sĩ Ngọc Ánh, thầy giáo Nguyễn Thái Dương tham gia tọa đàm 'Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái'

Chính thức nhận bài dự thi từ ngày 24.4 đến nay, sau 4 tháng triển khai, cuộc thi Sống đẹp lần 4 do Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh, Công ty CP Tôn Đông Á, Công ty TNHH Điện tử Meliwa Việt Nam và Hệ thống giáo dục NQH tài trợ thu hút sự quan tâm dự thi của các tác giả khắp mọi tỉnh thành. Cũng như 3 lần tổ chức trước đây, các bài dự thi tiếp tục là nơi giới thiệu nhiều tấm gương sống vì cộng đồng, những nghĩa cử tương thân tương ái, các hoạt động thiện nguyện mới mẻ, thiết thực, đúng như chủ đề San sẻ yêu thương của Ban tổ chức cuộc thi đặt ra.



“Người hùng giữa đời thường” Mai Lê Duy Quang NVCC

Thông qua cuộc thi Sống đẹp, nhiều trăn trở của các thế hệ đi trước đặt ra về việc phải nuôi dưỡng lòng nhân ái, vun đắp tình yêu thương trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay. Làm sao để giáo dục trở thành "chìa khóa" hình thành nhân cách tốt cho thế hệ trẻ? Với lý do đó, Ban tổ chức quyết định tổ chức buổi tọa đàm Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái để tìm câu trả lời, so sánh hiệu quả thực tế bằng mô hình triển khai kỹ năng sống tại SKILL, tìm ra những phương pháp mới so với trước đây.

Các nhân vật được mời đến giao lưu lần này ngoài những người nổi tiếng, chuyên gia lĩnh vực kỹ năng sống: bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH, chị Hà Nguyễn Hoài Ny - Phó giám đốc Công ty Kỹ năng sống NQH, diễn giả Kim Sao Nhua - chuyên gia tâm lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện…, còn có nhiều người nổi tiếng: ca sĩ Ngọc Ánh, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương.

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương NVCC

Các khách mời còn đi sâu vào phân tích về thực trạng thiếu niên đang đối mặt với những vấn đề lớn, bức bách trong quá trình phát triển tâm lý, hướng đến "câu chuyện" thời sự hơn về giáo dục kỹ năng sống tại Việt Nam cho các bạn trẻ, tìm ra các xu hướng và chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp để phát triển nhân cách, học cách yêu thương và vun bồi lòng nhân ái cho một thế hệ gen Z đang bị lo lắng là sống hơi gấp gáp, đôi khi chỗ này hay chỗ kia còn thờ ơ, vô cảm với người khác. Ca sĩ Ngọc Ánh với vai trò người mẹ "nhận diện" tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục kỹ năng sống, vun bồi giá trị tinh thần tốt đẹp cho con trẻ.

Ca sĩ Ngọc Ánh NVCC

Đặc biệt trong buổi tọa đàm, khán giả có dịp gặp gỡ và giao lưu với anh Mai Lê Duy Quang (Quảng Ngãi) - nhân vật được cộng đồng tôn vinh gắn liền với cụm từ "người anh hùng giữa đời thường". Trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ (TP.HCM) chiều 8.8 vừa qua, anh Quang đã quên thân mình trước sự bủa vây của ngọn lửa, dũng cảm lao vào hiểm nguy, kịp thời cứu người tài xế thoát khỏi chiếc ô tô bốc cháy chỉ trong tích tắc.

Đồng hành với anh Mai Lê Duy Quang còn có hai "người hùng" khác là anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành (đều là nhân viên lái xe Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương) cũng tham gia vụ cứu người. Thật vui và ý nghĩa khi cả ba "người hùng" cứu tài xế xe hơi bốc cháy trong vụ tai nạn tại dốc cầu Phú Mỹ (TP.HCM) đều hội ngộ ở buổi tọa đàm để cùng hồi ức về chuyện cũ.

Chương trình sẽ được trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên từ 9 giờ ngày 22.8. Mời độc giả đón xem…