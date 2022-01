'Người hùng' lao vào nhà cháy cứu bé gái: 'Mạng sống bé quan trọng nhất'

Hành động dũng cảm của người đàn ông nhận được nhiều lượt thả tim, khen ngợi từ cư dân mạng.

“Cứu được người ra là mừng rồi!”

Theo đoạn clip, đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà cũ ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến một người trên tầng 3 không thể thoát ra ngoài. Chứng kiến đám cháy, dù trong tay không có dụng cụ hay thiết bị gì nhưng một người đàn ông vẫn dũng cảm leo lên mái tôn, vượt qua khói mù mịt để đưa người đang mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài. Bé gái được đưa ra ngoài khi khói mù mịt bao phủ cánh cửa. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giải cứu của người đàn ông nhanh chóng “gây sốt” sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Hành động nghĩa hiệp của người đàn ông khiến cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, anh Trung Văn Nam (34 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là người đàn ông trèo lên mái tôn cứu người trong đám cháy. Anh Nam cho biết, lúc phát hiện ra đám cháy anh cũng chỉ có ý định trèo lên để chữa cháy chứ không nghĩ trên đó có người. Khi trèo lên, thấy có người ở trong, ngay lập tức anh đưa tay vào, cố gắng bế đứa bé ra ngoài. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra chốc lát.

“Tôi trèo bằng tay lên, khi lên trên mái tôi mở cửa ra, thấy cháu bé thì bế sang nhà bên cạnh. Lúc đó tôi không sợ gì cả, chỉ nghĩ làm sao có thể dập được lửa nhanh nhất. Khi lên tới nơi nghe tiếng “cứu cháu với” tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cố gắng làm sao đưa cháu ra ngoài càng nhanh càng tốt”, anh Nam nói. Cũng theo anh Nam, anh chưa bao giờ tham gia chữa cháy nhưng lần này vô tình thấy đám cháy, anh chủ động trèo lên tầng với mong muốn dập được lửa. “Cho đến bây giờ nghĩ lại cảnh đứa bé còn ở trong đám cháy đưa tay tôi bế ra mới thấy sợ chứ lúc đó thấy rất bình thường. Lên đến nơi thấy có người trong đó, tôi chỉ nghĩ mạng sống con người là điều đầu tiên, quan trọng nhất”, anh Nam chia sẻ.





Chưa báo với vợ con vì sợ lo lắng

Theo thông tin từ Công an Q.Hoàng Mai, vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ 35 ngày 12.1. Ngôi nhà bị cháy có 2 tầng và 1 tum, lợp bằng mái tôn, nằm sâu trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bé gái V.H.Y (14 tuổi) bị mắc kẹt, kêu cứu trên tầng tum. Tiếp nhận tin báo, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe thang tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, một người đàn ông làm việc gần đó đã leo lên mái nhà bên cạnh và giải cứu bé Y. ra ngoài an toàn.

Anh Nam cho biết, khi mở cửa ra, anh không thấy gì nhiều vì khói mù mịt xung quanh. Dù vậy nhưng anh vẫn cố cho tay vào mong em bé chạm được tay để anh đưa ra khỏi đám cháy. Bế được bé, anh Nam nhanh chóng đưa cháu sang nóc nhà bên cạnh. “Sau khi lên tới nơi lôi cháu bé ra khỏi đám cháy, tôi được sự hỗ trợ của đội phòng cháy chữa cháy, họ dùng thang để đưa cháu bé về nhà bên cạnh an toàn và đưa đi cấp cứu. Lúc cứu được cháu bé ra, bé còn bảo “chú ơi cứu em cháu nữa”. Tôi định quay lại cứu tiếp nhưng lửa bùng lên mạnh, nguy hiểm quá, lửa không bùng tôi cũng nhảy vào rồi. Nhưng may mắn, bé còn lại khi thấy có cháy đã chạy trốn, chị lớn tưởng em vẫn đang ở trong nên bảo tôi quay lại cứu. Nghe được thông tin này, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều”, anh Nam cho hay. Anh Nam thuê phòng trọ trên đường Lương Khánh Thiện và sống với vợ con. Công việc chính của anh làm về điện tử, điện lạnh. Sau vụ việc, anh cũng chưa nói với vợ con vì sợ họ lo lắng.

Sau đó, bé Y. được lực lượng chức năng đưa xuống bằng xe thang, chỉ bị bỏng nhẹ. “Sau khi cứu bé gái, người đàn ông đã rời đi, chúng tôi đang xác minh để đề xuất lãnh đạo Q.Hoàng Mai khen thưởng người này”, Công an Q.Hoàng Mai nói và cho biết đơn vị này cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.