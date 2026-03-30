'Người hùng' Trường ĐH Thủy lợi: Hâm mộ Văn Toàn, hát hay như ca sĩ

'Người hùng' bất ngờ của Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi đã có màn ra quân mãn nhãn tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO.

Các học trò HLV Vũ Văn Trung đè bẹp đội Trường ĐH Quốc gia Singapore với tỷ số 4-2, qua đó đoạt tấm vé bán kết sớm. Trường ĐH Thủy lợi đứng nhì bảng B sau hai lượt đấu, bằng điểm Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia).

Trận đấu giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Svay Rieng ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Cả hai đội đều đã có mặt ở bán kết.

Ngày thăng hoa của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Ngôi sao sáng nhất của Trường ĐH Thủy lợi ở trận này là Bùi Xuân Trường. Tiền vệ mang áo số 10 chỉ ghi 1 bàn trong suốt 6 trận tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO. Song, bước ra sân chơi quốc tế, Bùi Xuân Trường đã thể hiện bộ mặt khác. Không còn những pha xử lý rườm rà hay thiếu sắc bén, Xuân Trường đã trở thành "người hùng" ở trận ra quân với cú hattrick vào lưới đại diện Singapore. Đáng chú ý, học trò ông Vũ Văn Trung ghi 3 bàn thắng chỉ sau 4 pha dứt điểm. Hiệu suất quá ấn tượng ở giải đấu vốn dĩ nhiều áp lực.

Những bàn thắng của Xuân Trường cũng "giải cứu" Trường ĐH Thủy lợi ở thời điểm then chốt. Pha đánh đầu mở tỷ số đã khai thông thế trận bế tắc mà học trò ông Trung phải gồng mình đối diện hơn nửa giờ đồng hồ. Bàn thắng thứ hai, cũng đến từ pha đánh đầu, phá vỡ thế quân bình mà Trường ĐH Quốc gia Singapore chỉ vừa mới thiết lập được. Cuối cùng, cú đá phạt đền thành công ở phút 64 của Bùi Xuân Trường dập tắt hy vọng có điểm của đối thủ.

Không chỉ tỏa sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng vị trí số một tạm thời trong cuộc đua vua phá lưới, Bùi Xuân Trường còn chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc.

Cầu thủ vốn dĩ trước đây chỉ giỏi cầm bóng, bứt tốc và đeo bám nhưng lại bị chê vì... thiếu quyết đoán ở tình huống then chốt, giờ lại trở thành người mở khóa cánh cửa bán kết cho Trường ĐH Thủy lợi. Bùi Xuân Trường đã lắng nghe góp ý của ban huấn luyện để sửa đổi: xử lý ít chạm hơn, bớt rườm rà hơn, hướng tới hiệu quả nhiều hơn.

Cánh chim đã sải cánh suốt 4 mùa TNSV THACO cup ẢNH: DUY ANH

Cả 3 bàn thắng của sinh viên năm cuối Trường ĐH Thủy lợi đều đến từ kịch bản có mặt đúng lúc đúng chỗ, dứt điểm gọn ghẽ, không một động tác thừa. Đó cũng là yêu cầu của HLV Vũ Văn Trung khi học trò bước ra sân chơi TNSV quốc tế. Phải đá nhanh và chắc chắn, chắt chiu từng "giọt" cơ hội nếu không muốn dừng bước.

Tinh thần tập thể

"Tôi rất hạnh phúc khi có cú hattrick giúp Trường ĐH Thủy lợi thắng trận. Trong hiệp 1, cả đội chưa bắt nhịp tốt, nên đá không tự tin. Song, chúng tôi đã kịp trấn tĩnh và điều chỉnh để có chiến thắng. Xin dành tặng khoảnh khắc này cho các cổ động viên tại Nha Trang, cùng những người đang theo dõi cổ vũ đội nơi đầu cầu Hà Nội", Bùi Xuân Trường chia sẻ.

Lý giải về khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng lá cờ Tổ quốc, Bùi Xuân Trường cho biết: "Bước ra giải TNSV quốc tế, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc lá cờ. Trước trận, thầy Trung đã dặn cả đội phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo không riêng Thủy lợi, mà còn là của cả đất nước. Chúng tôi lấy đó làm động lực cố gắng từng ngày. Trường ĐH Thủy lợi đã làm được".

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho Bùi Xuân Trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận hạ màn bảng B, Trường ĐH Thủy lợi sẽ so tài Trường ĐH Svay Rieng với mục tiêu tranh ngôi nhất bảng. Ở trận ra quân, đội bóng Campuchia khẳng định bản lĩnh ứng viên khi thắng đậm 5-1 trước Trường ĐH Singapore.

"Theo dõi Trường ĐH Svay Rieng thi đấu, chúng tôi nhận định đây là đối thủ rất mạnh. Họ ban bật tốt, có nhiều mũi tấn công nguy hiểm. Trường ĐH Thủy lợi phải dè chừng những nhân tố đặc biệt của đội bạn", Bùi Xuân Trường khẳng định.

Với Bùi Xuân Trường, thần tượng lớn nhất trong suốt thời đá bóng sinh viên là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định). "Tôi thích Văn Toàn ở những pha bứt tốc và xử lý cá nhân. Tôi luôn cố gắng học hỏi từng ngày", số 10 của Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ.

Ít người biết, bên cạnh đam mê bóng đá, Bùi Xuân Trường còn thích ca hát. Tiền vệ sinh năm 2001 hát hay, thường xuyên đóng vai "hoạt háo" và biểu diễn văn nghệ ở các buổi gala của Trường ĐH Thủy lợi. "Xin mời ca sĩ Đan Trường lên sân khấu", đó là câu cửa miệng của HLV Vũ Văn Trung, mỗi khi cần người khuấy động bầu không khí.

Hôm nay, thứ Xuân Trường khuấy động không chỉ là sân khấu, mà còn là sân Trường ĐH Nha Trang, với một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp tại Trường ĐH Thủy lợi. Sau 4 năm mài giũa tại TNSV THACO cup, Xuân Trường đã trở về đúng vị trí xứng đáng thuộc về.

"Trong mùa giải cuối đá tại TNSV THACO cup, tôi muốn có kỷ niệm đẹp cùng Trường ĐH Thủy lợi. Đoạt giải thưởng cá nhân cũng tốt, nhưng quan trọng là anh em cùng nhau chiến thắng. Trường ĐH Thủy lợi sẽ nỗ lực bước lên đỉnh cao giải quốc tế", tiền vệ mang áo số 10 kết luận.







