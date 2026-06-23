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Thời sự

'Người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng' áp dụng ở đâu?

Phan Thương
Phan Thương
Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin "từ ngày 1.1.2027, người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng".

Về thông tin "từ ngày 1.1.2027, người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng", luật sư Hoàng Văn Hùng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) khẳng định là "có thông tin này, nhưng không phải áp dụng cả nước, mà chỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ở một số đối tượng cụ thể".

Thực hư 'người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng? - Ảnh 1.

Chính sách hỗ trợ đặc thù trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ẢNH: MINH HỌA

Theo luật sư Hùng, từ ngày 1.1.2027, người không có vợ, chồng, con sẽ được nhận từ 2,2 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng/tháng là chính sách đặc thù được ban hành tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND.

Trong đó, theo khoản 2 điều 2 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND, chính sách chỉ áp dụng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 và không có thu nhập hằng tháng từ tiền lương, tiền công, lương hưu, các loại trợ cấp hoặc khoản hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.

Trong nhóm đối tượng này, người từ đủ 60 tuổi trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ nếu thuộc các trường hợp đặc biệt như: không có vợ, chồng, con; đã ly hôn; vợ, chồng hoặc con đã chết hoặc mất tích, theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo điều 3 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND, các đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ thu nhập hằng tháng bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, trong năm 2026, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người/tháng tại khu vực thành thị và 1,5 triệu đồng/người/tháng tại khu vực nông thôn.

Từ năm 2027 đến hết năm 2030, mức hỗ trợ tăng lên 2,8 triệu đồng/người/tháng tại các phường và 2,2 triệu đồng/người/tháng tại các xã, đặc khu.

Như vậy, người không có vợ, chồng, con được nhận 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng khi đủ các điều kiện: từ đủ 60 tuổi trở lên; thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo; và sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

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