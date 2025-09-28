Người lạ túc trực 24/24 bên 'hiệp sĩ Minh cô đơn': Ấm áp tình người giữa bệnh viện

'Giá nào cũng phải giúp'

Rạng sáng 20.9, ông Nguyễn Văn Minh (64 tuổi, biệt danh "hiệp sĩ Minh cô đơn" ở làng ĐH Quốc gia TP.HCM) lên cơn nguy kịch. Không có ai bên cạnh, ông tự chạy xe ba gác đến nhà anh Quý, một người dân sống ở làng đại học để nhờ đưa mình đến bệnh viện.

Ban đầu người dân đưa ông Minh vượt hơn 20 km đến Bệnh viện tim Tâm Đức để chữa trị, sau đó ông được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe cấp cứu. Từ thời điểm đó, việc túc trực chăm sóc hầu như đặt lên vai một người duy nhất là anh Đào Văn Thành.

"Chú Minh một mình chống chọi bệnh tật lại không người thân chăm sóc. Khi xem video thấy chú phải tự lái xe ba gác đi tìm người giúp, tôi thấy mà "đứt ruột". Đến khi vào bệnh viện thấy tiên lượng chuyển biến xấu, tôi cũng buồn lòng lắm. Lúc đó, tôi chỉ biết nghĩ một điều: giá nào cũng phải giúp chú cho đến lúc ra viện", anh Thành chia sẻ.

Từ ngày 21.9 đến nay, anh Thành luôn bên cạnh ông Minh 24/24. Vì "hiệp sĩ" nằm trong khu cách ly nên tối đến, anh nằm ngủ ngoài hành lang. Mỗi ngày, anh vào thăm, lo bữa ăn, thay tã, nhận thông báo viện phí và hoàn tất thủ tục thanh toán. Theo anh Lê Văn Phong (31 tuổi, chủ kênh YouTube Phong Bụi), số tiền chi trả viện phí cho ông Minh đến hiện tại là hơn 82 triệu đồng.

Anh Thành là người quen của anh Phong từ năm 2020, chuyên chở cơm cho Trạm cơm nghĩa tình của anh Phong và chị Đỗ Thị Tưởng. Vì ông Minh chỉ có một mình, không ai chăm sóc nên anh Phong đã ngỏ ý nhờ anh Thành đến chăm sóc ông ở bệnh viện. Trước đó, anh Thành không hề quen biết ông Minh. Chỉ khi tình trạng ông Minh dần suy kiệt, anh mới biết đến và hiểu được hoàn cảnh của ông. Anh Thành vốn làm nghề chở đồ bằng xe ba gác vào ban ngày, tối đến thì chạy xe ôm công nghệ đến hơn 23 giờ để kiếm sống. Để chăm sóc ông Minh ở bệnh viện, anh tạm gác lại công việc, nhờ vợ lo việc nhà.

Anh Đào Văn Thành (trái) chăm sóc ông Minh suốt nhiều ngày liền ẢNH: NVCC

Xuất phát từ tình thương

Anh Thành bộc bạch: "Từ khi sinh ra đến lúc được 7 ngày tuổi thì cha mất nên bản thân rất thiếu tình thương từ cha. Nhìn thấy chú Minh như vậy nên tôi rất xót, chỉ biết cầu mong sao cho chú nhanh chóng hồi phục sức khỏe".

Ông Minh đã 64 tuổi lại không nhà, không người thân. Ngày thường, ông chỉ quanh quẩn trên chiếc xe ba gác cũ, đêm về nằm tạm trên xe hoặc vào căn chòi nhỏ để trú nắng trú mưa. Dạo này, mưa gió nhiều khiến sức khỏe ông ngày một giảm sút. Anh Thành hy vọng khi bệnh tình ổn định, ông sẽ có chỗ ở thoải mái hơn, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Những ngày qua, anh Lê Văn Phong nhận không ít cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm, mong muốn hỗ trợ chăm sóc ông Minh từ các bạn sinh viên ở làng đại học. Đến sáng ngày 27.9, tình trạng ông Minh đã có tiến triển tốt hơn, có thể trò chuyện bình thường mà không cảm thấy mệt. Trước sự quan tâm của cộng đồng, ông Minh mong mỏi nói: "Mong bản thân mình mau chóng khỏe để về làng đại học, "con cháu" ở ngoài đó đông lắm".

Anh Thành chuyên chở cơm miễn phí, đến nay đã hơn 5 năm ẢNH: NVCC

Về phương án chữa trị trong tương lai, anh Phong cho biết thêm: "Bệnh viện Chợ Rẫy chưa có hội chẩn và kết luận cụ thể của căn bệnh nên chưa thể can thiệp tim, chỉ đợi sức khỏe chú Minh ổn định dần". Trước đó, anh Phong đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người đàn ông nghĩa hiệp. Số tiền nhận được lên tới hơn 1,1 tỉ đồng.

Hành trình điều trị của ông Minh vẫn còn dài và khó khăn. Nhưng lúc này, ông sẽ không còn đơn độc chống chọi với bệnh tật. Bởi bên giường bệnh, vẫn có một người đàn ông lặng lẽ chăm sóc suốt ngày đêm. Bên ngoài phòng bệnh, vẫn có hàng nghìn người xa lạ dõi theo và cầu chúc ông bình an. Ông Minh từng là người xông pha giúp đỡ biết bao người gặp nạn và giờ đây ông đang nhận lại tình thương từ cộng đồng.