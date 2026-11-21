Sáng 21.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 khóa XVI, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có bộ luật Lao động, hiệu lực thi hành từ 1.3.2027.

Thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Theo luật sửa đổi, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào 2 dịp, gồm Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7 dương lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11 dương lịch). Mỗi dịp được nghỉ 1 ngày.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật ẢNH: QUOCHOI.VN

Với việc bổ sung thêm 2 ngày nêu trên, kể từ năm 2027, người lao động sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương tổng cộng 13 ngày.

11 ngày nghỉ lễ, tết hiện nay gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày (1.1 dương lịch); Tết Nguyên đán: 5 ngày; Ngày Chiến thắng: 1 ngày (30.4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (1.5 dương lịch); Quốc khánh: 2 ngày (2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (10.3 âm lịch).

Luật sửa đổi cũng quy định hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ. Trước 30.9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng thông báo lịch nghỉ lễ, tết của năm sau.

Việc công bố lịch nghỉ sớm được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan, doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bố trí nhân sự, đồng thời tạo điều kiện để người lao động sắp xếp việc nghỉ ngơi, đi lại.

Quy định mốc thời gian cụ thể, thống nhất hằng năm cũng giúp giảm tình trạng thông báo sát ngày gây xáo trộn sinh hoạt và nhịp điệu làm việc.

Sẽ rà soát, đánh giá toàn diện về tổ chức dịch vụ việc làm công

Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại luật Việc làm.

Quá trình xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm công để bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm.

Chính phủ cho biết đang triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chủ trương, kết luận của Trung ương, trong đó có hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có chỉ đạo về định hướng phát triển hệ thống dịch vụ việc làm công hiện đại, chuyên nghiệp; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp và dân cư.

Trước mắt, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành của luật Việc làm về tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm công nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục của hệ thống, duy trì khả năng tiếp cận dịch vụ của người lao động và người sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chính phủ sẽ khẩn trương chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm công. Qua đó làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống.

Theo Chính phủ, kết quả rà soát, đánh giá sẽ là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của luật Việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.