Chiều 18.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật.

Với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật gồm bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới, luật Hoạt động chữ thập đỏ và luật Việc làm, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo đã bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: QUOCHOI

Cụ thể là Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), áp dụng từ năm 2026 và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7), áp dụng từ năm 2027. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Với sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung,

Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật thời gian tới.

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng của các bên, nhất là doanh nghiệp, đơn vị vận hành nền tảng số, để đề xuất quy định khi sửa đổi toàn diện luật Bảo hiểm xã hội.