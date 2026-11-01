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    Tháng 11 bắt đầu: Tháng này lần đầu có ngày nghỉ lễ đặc biệt, hưởng nguyên lương

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Hôm nay 1.11 là ngày đầu tiên của tháng 11 dương lịch. Tháng này xuất hiện nhiều ngày đáng chú ý, trong đó lần đầu người Việt được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam, được hưởng nguyên lương.

    Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 305. Theo lịch âm hôm nay 1.11 nhằm ngày 23 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Tháng 11 bắt đầu: Tháng này lần đầu có ngày nghỉ lễ đặc biệt, hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

    Tháng 11 bắt đầu hôm nay, theo lịch âm là ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    ẢNH: AI

    Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Tháng 11 có ngày gì đặc biệt?

    Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 1.11.1949 là ngày thành lập và là ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương.

    Quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại với kinh tế, quốc phòng và an ninh, giữa đối nội và đối ngoại.

    Tháng 11 bắt đầu: Tháng này lần đầu có ngày nghỉ lễ đặc biệt, hưởng nguyên lương - Ảnh 2.

    2026 là năm đầu tiên có kỳ nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, người lao động được hưởng nguyên lương

    ẢNH: C.A.B

    Tháng 11 này cũng có nhiều sự kiện quan trọng trong nước được người Việt quan tâm như ngày Pháp luật Việt Nam (9.11); ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11); ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11); ngày Văn hóa Việt Nam (24.11); ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28.11).

    Đáng chú ý, 2026 là năm đầu tiên có kỳ nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được hưởng nguyên lương. Dịp này người dân cả nước được nghỉ 1 ngày, vào ngày 24.11.

    Trên thế giới, tháng 11 diễn ra nhiều sự kiện như ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (10.11); ngày Đái tháo đường thế giới (14.11); ngày Quốc tế khoan dung (16.11); ngày Quốc tế đàn ông và ngày Toilet thế giới (19.11); ngày Trẻ em thế giới (20.11); ngày Truyền hình thế giới và ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông đường bộ (21.11); ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

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