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    Lịch âm hôm nay 30.10: Ngày Sửu, tháng Tuất

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Theo lịch âm hôm nay 30.10 là ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tuất. Dương lịch xuất hiện ngày đáng chú ý.

    Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 303. Theo lịch âm hôm nay 30.10 nhằm ngày 21 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Lịch âm hôm nay 30.10: Ngày Sửu, tháng Tuất - Ảnh 1.

    Lịch âm hôm nay 30.10 là ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tuất

    ẢNH: AI

    Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

    Ngày 30.10 là ngày gì?

    Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 30.10 hằng năm là ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

    Ngày 30.10.1949, khi cuộc kháng chiến chống Pháp lên cao khắp Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định tổ chức lực lượng quân sự Việt Nam tại Lào thành hệ thống riêng, gọi là quân tình nguyện và chuyên gia.

    Ngày 30.10 đã trở thành ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tương ái giữa quân đội và nhân dân hai nước.

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