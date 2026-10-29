Hôm nay 29.10 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 302. Theo lịch âm hôm nay 29.10 nhằm ngày 20 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 28.10 là ngày Bính Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 29.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 29.10 hằng năm là ngày Đột quỵ thế giới (World Stroke Day).

Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là nguyên nhân tử vong thứ 3 sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Ngày Đột quỵ thế giới 29.10 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh đột quỵ, một bệnh lý nguy hiểm và phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay.

Trên thế giới, hơn 13 triệu người có nguy cơ bị đột quỵ mỗi năm và hậu quả dẫn đến khoảng 5,5 triệu người tử vong. Tác động của đột quỵ có thể ngắn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào phần nào của não bị ảnh hưởng và nó được điều trị nhanh chóng như thế nào.

Những người sống sót sau đột quỵ có thể gặp các khuyết tật trên diện rộng bao gồm khó khăn về khả năng vận động và giọng nói, cũng như cách họ suy nghĩ và cảm nhận. Tiếp cận điều trị đột quỵ nhanh chóng giúp cứu sống và cải thiện khả năng phục hồi.

Trong lịch sử thế giới, ngày 29.10.1863 là ngày Thành lập Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). ICRC là một tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, được thành lập ở Geneva, Thụy Sĩ, hoạt động với mục đích bảo vệ sự sống và sức khỏe con người, giúp đỡ những người bị thương trong các cuộc xung đột vũ trang, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giai cấp hay quan điểm chính trị.