Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 301. Theo lịch âm hôm nay 28.10 nhằm ngày 19 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 28.10 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 28.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử thế giới, ngày 28.10.1886 là ngày khánh thành tượng Nữ thần Tự do tại New York, Mỹ.

Bức tượng Nữ thần Tự do là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước lớn, do kiến trúc sư người Pháp Frederic Auguste Bartholdi thực hiện. Đây là tặng phẩm của nhân dân Pháp dành cho nhân dân Mỹ, được đặt trên đảo Liberty tại cảng New York.

Ở Việt Nam, ngày 28.10 là ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam. Vào đêm 28.10.1929, chi bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng được thành lập tại đồn điền cao su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (nay là TP.Đồng Nai).



Đây là mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng, là điểm tựa kết nối hàng ngàn trái tim yêu nước của lớp lớp công nhân cao su. Năm tháng đã đi qua nhưng những giá trị lịch sử từ phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng vẫn ngời sáng, là niềm tự hào của công nhân cao su Việt Nam. Ngày 28.10 hằng năm trở thành ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam.