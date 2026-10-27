Lịch âm hôm nay 27.10: Ngày Tuất, tháng Tuất

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 300. Theo lịch âm hôm nay 27.10 nhằm ngày 18 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 27.10 là ngày Tuất, tháng Tuất ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Ngày 27.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử thế giới, ngày 27.10.1927 là ngày bộ phim có âm thanh đầu tiên ra đời.

Bộ phim có âm thanh “Ca sĩ nhạc Jazz” (The Jazz Singer), do hãng Fox Film Corporation sản xuất, ra đời đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của ngành điện ảnh.

Việc có âm thanh làm quá trình sản xuất phim thay đổi về cơ bản: phần thoại trong các kịch bản phim được trau chuốt hơn, các diễn viên cũng phải làm quen với việc vừa diễn xuất hình thể vừa đọc thoại.

Với sự xuất hiện của việc thu tiếng đồng bộ, các bộ phim câm dần dần biến mất khỏi các rạp chiếu bóng. Âm thanh cũng là một trong những lý do giúp điện ảnh Mỹ bước vào thời kỳ hoàng kim với hàng loạt bộ phim lớn ra đời. Cho đến cuối năm 1920, hầu như tất cả các bộ phim của Hollywood đều có tiếng.

Ở Việt Nam, ngày 27.10.1868 (tức ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn), anh hùng Nguyễn Trung Trực hy sinh. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực còn có tên Nguyễn Văn Lịch, sinh tại Long An (nay là Tây Ninh).

Là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Nam bộ, ông đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt; trong đó có 2 chiến công vang dội là đốt cháy và làm chìm tàu L'Espérance (tàu “Hy vọng”) trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868.

Sau khi ông hy sinh, nhân dân nhiều nơi đã lập đền thờ ông, nổi tiếng nhất là ngôi đền ở Kiên Giang (nay là An Giang) với lễ hội tưởng nhớ ông vào ngày 26 - 28.8 âm lịch hằng năm. Lễ hội này đã được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 2.2.2023.