Lịch âm hôm nay 24.10: Rằm tháng 9 vào ngày Tân Mùi

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 297. Theo lịch âm hôm nay 24.10 nhằm ngày rằm tháng 9 (15 tháng 9), theo cách gọi can chi là ngày Tân Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 24.10 là ngày Tân Mùi, cũng là ngày rằm tháng 9 ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ hai người Việt đón tiết Sương giáng, tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Sương giáng, có ý nghĩa là "sương mù", là tiết khí cuối cùng của mùa thu cho thấy không khí bắt đầu trở lạnh với những làn sương giá buốt xuất hiện ngày càng dày đặc.

Do đó người Việt cần lưu ý về mặt sức khỏe trong thời đoạn của tiết khí này. Tiết Sương giáng bắt đầu từ khoảng ngày 23.10 khi kết thúc tiết Hàn lộ và kết thúc vào khoảng ngày 7.11 khi tiết Lập đông bắt đầu.

Ngày 24.10 là ngày gì?

Ngày 24.10 nhằm ngày rằm tháng 9 là ngày được quan tâm trong văn hóa Việt. Vào ngày này, các gia đình chuẩn bị mâm lễ vật hoa tươi, trái cây, hương đèn, mâm cơm, đọc văn khấn rằm tháng 9 để dâng cúng thần linh và tổ tiên.

Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, tri ân cội nguồn và cầu mong sự bình an, may mắn cho gia đình. Vào ngày rằm tháng 9, nhiều người cũng đến chùa thắp hương cầu an.

Ngày rằm hằng tháng, nhiều người tìm đến chùa thắp hương cầu an ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay là ngày gì trong dương lịch? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 24.10 là ngày Thành lập Liên Hiệp Quốc.

Ngày 24.10.1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của Liên Hiệp Quốc với sứ mệnh gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác và bảo vệ quyền con người. Từ đó, ngày 24.10 hằng năm được kỷ niệm là ngày Liên Hiệp Quốc.

Trải qua hơn 8 thập kỷ hình thành và phát triển, với 193 quốc gia thành viên, Liên Hiệp Quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, góp phần to lớn vào việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình.

Ngày 20.9.1977, Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc. Đến nay, Việt Nam đã hiện diện và ghi dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 24 và 25.10.2025, Tổng thư ký António Guterres khẳng định Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói tại Liên Hiệp Quốc, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu.