Lịch âm hôm nay 22.10: Ngày Kỷ Tỵ là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 295. Theo lịch âm hôm nay 22.10 nhằm ngày 13 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Kỷ Tỵ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 14 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.



Ngày 22.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 22.10 là ngày Truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong lịch sử, ngày 22.10.1963, thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 50/QĐ-BQP thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Từ đó, ngày 22.10 trở thành ngày Truyền thống của Quân chủng.

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng Phòng không - Không quân không chỉ bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc và các tuyến vận chuyển chiến lược, mà còn tham gia nhiều chiến dịch lớn như Khe Sanh năm 1968, Đường 9 - Nam Lào năm 1971 và giải phóng Quảng Trị năm 1972. Đặc biệt, Quân chủng là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972, góp phần buộc Mỹ ký Hiệp định Paris ngày 27.1.1973.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế nâng cao nhận thức về nói lắp (International Stuttering Awareness Day). Theo Nationaltoday.com, ngày này nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về tình trạng nói lắp, đồng thời khuyến khích sự cảm thông, tôn trọng và hỗ trợ những người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói.

