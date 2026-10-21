Vừa qua ngày 20.10, dân mạng rần rần nhắc ngày Quốc tế đàn ông 19.11

Sáng nay 21.10, hàng loạt tài khoản mạng xã hội ào ạt chia sẻ về ngày Quốc tế đàn ông 19.11, sau khi vừa trải qua ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Hàng loạt bài viết nhắc đến ngày Quốc tế đàn ông xuất hiện trên mạng xã hội sáng nay 21.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Thông báo! Có một sự kiện rất quan trọng diễn ra sau 29 ngày nữa là ngày Quốc tế đàn ông 19.11", "Sau 20.10 là ngày 19.11, ngày Quốc tế đàn ông", "Sau 20.10 là ngày Quốc tế đàn ông. Cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần"... các bài đăng chia sẻ về ngày này nhận được lượt tương tác lớn từ dân mạng.

Bên dưới các bài chia sẻ, nhiều người để lại những bình luận hài hước, dễ thương. Nhiều "cánh mày râu" đòi quà từ chị em vào ngày này sau khi đã thể hiện tình cảm với "một nửa thế giới" vào ngày 20.10.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho biết sẽ tổ chức ngày Quốc tế nam giới cho những người đàn ông đặc biệt xung quanh mình, tạo nên những chia sẻ sôi nổi. Không ít ý kiến tò mò về nguồn gốc của ngày Quốc tế đàn ông 19.11.

Tài khoản Lộc Sado bình luận hài hước: "Liệu đàn ông tụi mình có được nhận quà vào ngày này không anh em?". "Mình chưa nhận được quà 20.10 nhưng đã chuẩn bị xong quà 19.11", nickname Duyên Nguyễn chia sẻ. "Mình sẽ cố gắng nhớ ngày 19.11 là ngày Quốc tế đàn ông kẻo quên mất", tài khoản Duyên Phan chia sẻ.

Ngày Quốc tế đàn ông 19.11 có nguồn gốc từ đâu?

Theo Timeanddate.com, ngày Quốc tế nam giới (ở Việt Nam thường gọi là ngày Quốc tế đàn ông - PV) đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago vào ngày 19.11.1999. Đại diện từ nhiều tổ chức như Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện này, mặc dù đây không phải là ngày lễ chính thức của Liên Hiệp Quốc.

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những đóng góp, hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng với phụ nữ nỗ lực tạo ra những tiến bộ về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội.

Ngày Quốc tế nam giới tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày này cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới.

Những năm gần đây, ngày Quốc tế đàn ông được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Những năm qua, ngày này được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam. Tại gia đình và công sở, nhiều "cánh mày râu" được các chị em, phái nữ dành sự quan tâm đặc biệt với những món quà, lời chúc trong ngày này. Ngày 19.11 được nhiều người biết tới là ngày Quốc tế nam giới. Ngày này cũng trùng với ngày Toilet thế giới.