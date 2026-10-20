Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Ngày này có từ 2010, nguồn gốc thế nào?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 hôm nay là ngày được người Việt quan tâm đặc biệt. Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 20.10.1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 ẢNH: AI

Ngày Phụ nữ Việt Nam ra đời khi nào?

Ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 96 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 15.10.2010, Ban Bí thư ra Thông báo số 382/TB-TW lấy ngày 20.10 hằng năm làm ngày Phụ nữ Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ và tổ chức phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.



Bước vào kỷ nguyên mới, với tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ tiếp nối truyền thống, mà còn có mặt trong mọi lĩnh vực, cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, công bằng, văn minh, hiện đại.

Trong lịch sử, ngày 20.10.1995 cũng là ngày khánh thành Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Nơi đây không chỉ là địa điểm trưng bày, lưu giữ, bảo quản những di sản quý giá của phụ nữ Việt Nam mà còn là trung tâm giao lưu văn hóa của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới vì mục tiêu bình đẳng, hòa bình và phát triển.

Bảo tàng được website du lịch uy tín và lớn nhất thế giới TripAdvisor bầu chọn là Top 3 điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội và đứng vị trí thứ 6 trong Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á.

Lịch âm hôm nay có gì cần lưu ý?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 293. Theo lịch âm hôm nay 20.10 nhằm ngày 11 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Đinh Mão ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.



Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 12 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.