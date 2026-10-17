Lịch âm hôm nay 17.10: Ngày Tý, tháng Tuất, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 290. Theo lịch âm hôm nay 17.10 nhằm mùng 8 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 17.10 là ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Ngày mai sẽ diễn ra Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), một ngày quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 9 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 17.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 17.10 là ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Poverty). Đây là một trong những ngày quốc tế nổi bật nhất vào 17.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn ngày 17.10 hằng năm làm ngày Quốc tế xóa nghèo. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 1,1 tỉ người (một nửa là trẻ em và người trẻ tuổi) trên thế giới sống trong tình trạng nghèo về mọi mặt gồm mất an ninh lương thực, thu nhập bấp bênh và chủ yếu làm việc trong những lĩnh vực lao động không chính thức.

Liên Hiệp Quốc khẳng định chấm dứt nghèo đói là thách thức của thời đại, nhưng là thách thức có thể vượt qua. Thế giới chỉ có thể xóa nghèo bền vững khi giải quyết được các mối đe dọa về an ninh lương thực, cùng tập trung vào giảm nghèo đói và bất bình đẳng, nâng cao năng lực, đảm bảo sinh kế bền vững và công bằng xã hội cho tất cả mọi người.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, tại Việt Nam, ngày 17.10 là ngày Vì người nghèo. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững.