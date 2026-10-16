Lịch âm hôm nay 16.10: Ngày Quý Hợi

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 289. Theo lịch âm hôm nay 16.10 nhằm mùng 7 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 16.10 là ngày Quý Hợi ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), một ngày quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 8 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 16.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 16.10 là ngày Lương thực thế giới (World Food Day). Đây là một trong những ngày quốc tế nổi bật nhất vào 16.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Ngày này do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức về an ninh lương thực, dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững. Ngày này cũng gắn với mốc thành lập FAO vào năm 1945.

Năm 2026, FAO lựa chọn chủ đề "Innovate today. Nourish tomorrow" (Tạm dịch: "Đổi mới hôm nay, nuôi dưỡng ngày mai"), nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, tri thức bản địa và các giải pháp sáng tạo trong xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững và hiệu quả hơn.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, tại Việt Nam, sản xuất lương thực năm 2026 tiếp tục bảo đảm nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu. Riêng vụ hè thu, sản lượng lúa đạt gần 11 triệu tấn.

Trong 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,03 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,91 tỉ USD. Những con số này cho thấy vị thế quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực thế giới, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị nông sản.