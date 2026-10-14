Lịch âm hôm nay 14.10: Mùng 5 tháng 9, ngày Tân Dậu

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 287. Theo lịch âm hôm nay 14.10 nhằm mùng 5 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay ngày 14.10 là ngày Tân Dậu ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Sau đó, tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi sẽ tiếp nối.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), một ngày quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 6 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 14.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 14.10 là ngày Tiêu chuẩn thế giới (World Standards Day). Đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 14.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Từ năm 1970, ngày 14.10 hằng năm đã được 3 tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chọn là ngày Tiêu chuẩn thế giới.

Ngày này nhằm nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, ngành công nghiệp và người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc tiêu chuẩn hóa cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời khích lệ lôi cuốn mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, mọi thành phần và tổ chức cá nhân tham gia tích cực hơn vào hoạt động tiêu chuẩn hoá.

Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là công cụ quản lý hiện đạị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, hiện nay hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam đang có hơn 13.500 tiêu chuẩn quốc gia, bao trùm hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế và có tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt hơn 60%. Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là công cụ quản lý hiện đạị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.

Trong lịch sử Việt Nam, 14.10.1930 là ngày Thành thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 14.10.1976 là ngày Thành lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn (nay là Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia).