Ngày 13.10 hôm nay là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 286. Theo lịch âm hôm nay 13.10 nhằm mùng 4 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Canh Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 13.10 là ngày Canh Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Sau đó, tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi sẽ tiếp nối.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 5 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.



Ngày 13.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (International Day for Disaster Risk Reduction). Đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 13.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Ngày này của Liên Hiệp Quốc (UN) nhằm nâng cao nhận thức về việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngày này cũng khuyến khích người dân và chính phủ cùng xây dựng một quốc gia kiên cường trước thiên tai.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (International Day for Disaster Risk Reduction) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, hôm nay 13.10 cũng là ngày Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, ngày 13.10.1945, khi được tin giới doanh nhân tập hợp lại thành lập “Công Thương cứu quốc đoàn” và gia nhập Mặt trận Việt Minh, Bác Hồ đã viết thư động viên, cổ vũ họ.

Bức thư của Người đã thực sự đã trở thành văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước về vai trò và sứ mệnh của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đây cũng là lời kêu gọi thi đua ái quốc đầu tiên Bác dành cho giới doanh nhân.

Từ năm 2004, ngày 13.10 hằng năm đã được lấy làm ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong suốt hơn 7 thập kỷ qua, giới công thương Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình, có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà.