Lịch âm hôm nay 12.10: Ngày Mùi, tháng Tuất, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 285. Theo lịch âm hôm nay 12.10 nhằm mùng 3 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 12.10 nhằm mùng 3 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Sau đó, tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi sẽ tiếp nối.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 4 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.



Ngày 12.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, trong lịch sử, ngày 12.10.1492 là ngày Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN.

Trên cuộc hành trình đi tìm Ấn Ðộ bằng đường biển, nhà hàng hải Christopher Columbus đã khám phá ra châu Mỹ, miền đất chưa ai biết đến. Ðây là một sự kiện lịch sử, mở đầu cho việc tìm hiểu Tân thế giới và dẫn tới việc phổ biến nền văn minh phương tây trên lục địa này.

Columbus đã đặt tên cho dãy đất liền đầu tiên khi nhìn thấy là San Salvador. Đó là vùng Bahamas nổi tiếng ngày hôm nay. Sau đó, ông còn khám phá ra đảo Cuba, đảo Haiti, quần đảo Angtigua và cả bờ biển Trung Mỹ.

Tuy Christopher Columbus tới được châu Mỹ do sự tình cờ bởi chủ đích của ông là đi tìm một con đường biển để tới châu Á, nhưng người đời sau vẫn tôn vinh Columbus là một trong những nhà hàng hải lớn nhất.