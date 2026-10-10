Hôm nay 10.10 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 283. Theo lịch âm hôm nay 10.10 nhằm ngày 1 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, tháng Mậu Tuất.

Lịch âm hôm nay ngày 10.10 là ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, tháng Mậu Tuất ẢNH: AI

Tháng 9 âm lịch có gì đặc biệt?

Theo lịch âm, người Việt vừa trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10 tức hôm qua. Tháng 9 âm lịch có 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Sau đó, tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi sẽ tiếp nối.

Tháng 9 âm lịch có nhiều sự kiện quan trọng trong văn hóa Việt Nam diễn ra như Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia (ngày 19 tháng 9).

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 3 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 10.10 còn là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 10.10 hằng năm là ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (World Mental Health Day). Đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 10.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Lần đầu được tổ chức vào năm 1992, ngày này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. Sự kiện này thúc đẩy các cuộc thảo luận cởi mở về các bệnh lý, cũng như đầu tư vào các dịch vụ phòng ngừa và điều trị.

Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới là một sáng kiến của Liên đoàn Sức khỏe tâm thần thế giới (WFMH). Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ quan điều phối và chỉ đạo về y tế của Liên Hiệp Quốc ủng hộ sự kiện này. Quỹ Sức khỏe tâm thần cũng là một tổ chức tích cực trong việc thúc đẩy ngày Sức khỏe tâm thần thế giới.

Hôm nay ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (World Mental Health Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ở Việt Nam, trong lịch sử ngày 10.10.1954 là ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Chiều 9.10.1954, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát Hà Nội. Sáng 10.10.1954, hàng vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa, hân hoan đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về Hà Nội.

Ngày Giải phóng Thủ đô đã trở thành một dấu mốc son trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của quân và dân ta, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, tự do của nhân dân Thủ đô và cả nước.