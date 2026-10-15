Lịch âm hôm nay 15.10: Ngày Tuất, tháng Tuất, năm Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 288. Theo lịch âm hôm nay 15.10 nhằm mùng 6 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 15.10 là ngày Mậu Tuất ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), một ngày quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 7 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 15.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 15.10 là ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn (International Day of Rural Women). Đây là một trong những ngày quốc tế nổi bật nhất vào 15.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Ngày này ghi nhận tầm quan trọng của phụ nữ nông thôn trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trên toàn thế giới. Ngày này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2007 và được tổ chức lần đầu vào ngày 15.10.2008.

Ngày 15.10 cũng là ngày Thế giới rửa tay (Global Handwashing Day). Theo WHO, 15.10 hằng năm là dịp nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng, một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, 15.10 hằng năm là ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Từ năm 2026, ngày 15.10 hằng năm được xác định là ngày Công dân số Việt Nam, theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đây là dấu mốc nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân trong quá trình chuyển đổi số, đưa các tiện ích số ngày càng gắn với đời sống thường ngày.