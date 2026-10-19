Lịch âm hôm nay 19.10: Ngày Dần - Ngọ - Tuất 'hội ngộ' theo can chi

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 292. Theo lịch âm hôm nay 19.10 nhằm mùng 10 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Bính Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 19.10 là ngày Bính Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Hôm qua 18.10, nhằm ngày mùng 9 tháng 9, người Việt vừa trải Tết Trùng cửu. Ngày này còn được gọi là Tết Trùng dương, tết hoa cúc, diễn ra vào mùng 9 tháng 9 hằng năm ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và một số nước châu Á khác.

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 11 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 19.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 19.10 là ngày Thế giới về xương khớp trẻ em (World Pediatric Bone and Joint Day). Đây là một trong những ngày quốc tế nổi bật nhất vào 19.10 hằng năm, theo Nationaldaycalendar.com.

Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề cơ xương khớp ở trẻ em, khuyến khích phát hiện sớm và điều trị những bệnh lý có thể ảnh hưởng đến sự phát triển vận động của trẻ.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 19.10 là ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.



Từ những lực lượng nhỏ, lẻ, chưa được trang bị kiến thức quân sự, vũ khí thô sơ, nhưng với lòng yêu nước, quyết tâm đi theo Đảng, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thủ đô qua đấu tranh cách mạng đã nhanh chóng phát triển và trưởng thành về mọi mặt...

Kể từ khi thành lập vào ngày 19.10.1946, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường chống ngoại xâm, lập nên nhiều chiến công hiển hách.