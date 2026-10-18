Lịch âm hôm nay: Mùng 9 tháng 9 là Tết Trùng cửu

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 291. Theo lịch âm hôm nay 18.10 nhằm mùng 9 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Dân gian gọi hôm nay là Tết Trùng cửu.

Lịch âm hôm nay 18.10 là mùng 9 tháng 9, dân gian gọi là Tết Trùng cửu ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 10 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 18.10 nhằm ngày mùng 9 tháng 9 là ngày gì trong âm lịch, dương lịch?

Theo quan niệm dân gian, hôm nay mùng 9 tháng 9 âm lịch là Tết Trùng cửu. Ngày này còn được gọi là Tết Trùng dương, tết hoa cúc ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và một số nước châu Á khác.

Trong dân gian, số 9 được coi là số dương, do sự lặp lại hai lần số 9 nên người ta gọi là "trùng cửu" hay "trùng dương". Theo quan niệm, con số 9 mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho sự trường thọ, nên Tết Trùng cửu cũng được coi là tết người cao tuổi hay tết người già. Ngày này mang ý nghĩa sâu sắc về lòng hiếu thảo, cầu chúc sự trường thọ cho người cao tuổi và là dịp tri ân, gắn kết gia đình.

Hôm nay là ngày gì trong dương lịch? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trên thế giới, trong lịch sử ngày 18.10.1931 là ngày mất của nhà phát minh Thomas Edison.

Thomas Edison sinh ngày 11.2.1847. Ông là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Trong suốt cuộc đời cống hiến tận tụy của mình, ông đã có tổng cộng hơn 1.000 bằng sáng chế tại Mỹ, cũng như nhiều bằng sáng chế khác ở Anh, Pháp và Đức - một kỷ lục trong giới khoa học. Ông là bậc thầy về sự sáng tạo và kiên nhẫn trong công việc.

Người ta gọi ông là "thầy phù thủy ở Menlo Park" bởi những phát minh của ông được ứng dụng nguyên tắc sản xuất hàng hoạt vào quy trình sáng tạo. Những cải tiến của Edison đã tác động đáng kể đến cuộc sống của nhân loại trên khắp thế giới.