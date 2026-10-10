Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô 'tinh, gọn, mạnh'

Sáng 10.10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô (19.10.1946 - 19.10.2026) và đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô "tinh, gọn, mạnh", cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, cần có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.

Cùng đó, cần chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của quân đội và công an trên địa bàn nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội ẢNH: TTXVN

Lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội cần chủ động xây dựng các phương án, tích cực chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia, phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho các ngày đại lễ tại thủ đô; bảo đảm cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang thủ đô.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng.

Cùng đó, cần thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự; xung kích đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô xây dựng Hà Nội thực sự trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.