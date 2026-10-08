Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và chịu trách nhiệm

Chiều 8.10, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hội nghị đã hoàn thành chương trình, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.

Nhấn mạnh giá trị của hội nghị phải thể hiện qua những vấn đề được giải quyết và chuyển biến trong đời sống nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 kết quả chủ yếu, tập trung vào định hướng phát triển lâu dài của đất nước, xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và mục tiêu phát triển kinh tế năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị ẢNH: TTXVN

Không dùng trách nhiệm tập thể che lấp trách nhiệm cá nhân

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương đã thông qua nghị quyết mới nhằm nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân.

Đặc biệt, muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình; không để nể nang, né tránh khiến khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát chặt chẽ.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng đối với công việc thuộc thẩm quyền.

"Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và chịu trách nhiệm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải phân định rõ thẩm quyền tập thể và trách nhiệm cá nhân; không dùng trách nhiệm tập thể che lấp trách nhiệm cá nhân, cũng không để cá nhân quyết định thay tập thể.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng thẩm quyền, nhân lực và nguồn lực. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện lẫn cấp giao việc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo còn phải bắt đầu từ giảm hội họp, báo cáo trùng lặp, dành thời gian cho cơ sở và giải quyết công việc.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc ẢNH: TTXVN

Giao trọng trách cho người làm tốt, trọng dụng nhân tài

Một nội dung quan trọng khác là Trung ương thông qua nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ và đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng, phát triển nhân tài.

Nghị quyết xác định 3 đột phá gồm đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá cán bộ qua kết quả công việc, có xét đến độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài. Thành tích không được bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính.

Tinh thần được nhấn mạnh là giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo cán bộ có triển vọng và thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Đối với nhân tài, trọng dụng phải gắn với giao việc, trao quyền, bảo đảm nguồn lực và môi trường sáng tạo. Trọng dụng nhân tài không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; cũng không nhất thiết phải đưa vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian.

Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Về kinh tế, Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua, phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc ẢNH: TTXVN

Đáng chú ý, Trung ương thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng phải kiểm soát xung đột lợi ích, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Về định hướng lâu dài, Trung ương thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương thể chế hóa các quyết sách của hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 để tạo nền tảng cho năm 2027; tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của nhân dân.

"Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV dự kiến được tổ chức ngày 16.10.2026.