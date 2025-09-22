Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể

Phát biểu đề dẫn tại tổ thảo luận số 2, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đề nghị các các đại biểu tập trung vào cácnội dung quan trọng gồm: báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư ; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trình đại hội; dự thảo nghị quyết đại hội; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Những ý kiến liên quan đến nhiệm vụ của khối mặt trận trong văn kiện, cũng như nhiệm vụ Chính trị mà BCH T.Ư Đảng đã thông qua.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: THU HẰNG

Định hướng tư tưởng cho đội ngũ người làm báo

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đại biểu Trần Thái Sơn (Hội Nhà báo Việt Nam) đánh giá dự thảo đã bám sát, quan điểm, chủ trương, đường lối về xây dựng Đảng; đồng thời thể hiện được đặc thù và vai trò quan trọng của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Để làm nổi bật hơn vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, trong dự thảo báo cáo chính trị, đại diện Hội Nhà báo đề nghị bổ sung sâu hơn về sự chủ động, đổi mới của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể T.Ư trong bối cảnh những thách thức mới như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Cạnh đó, ông Trần Thái Sơn đề nghị bổ sung đánh giá về hiệu quả cụ thể của công tác này trong việc nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Có thể dẫn chứng các hoạt động cụ thể mà Đảng bộ đã chỉ đạo nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu Trần Thái Sơn (Hội Nhà báo Việt Nam) ẢNH: THU HẰNG

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, công tác chính trị tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho đội ngũ người làm báo, đấu tranh chống thông tin sai lệch. "Chúng tôi đề nghị bổ sung thêm nhận định về vai trò định hướng của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc MTTQ Việt Nam trong việc định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Hội, nâng cao chất lượng báo chí. Cạnh đó, phát huy vai trò của người làm báo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, truyền tải thông tin chính thống, góp phần tạo đồng thuận xã hội", ông Sơn nêu ý kiến.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, ông Sơn đề nghị đánh giá sâu hơn về sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với các đoàn thể. Đặc biệt, làm rõ cách thức Đảng bộ đã chỉ đạo các đoàn thể phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Góp ý vào dự thảo văn kiện, đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Hội LHPN Việt Nam) kiến nghị trong dự thảo cần nêu rõ các giải pháp liên quan đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

"Bên cạnh việc thực hiện nghiêm sinh hoạt cho bộ định kỳ hàng tháng, nâng cao nội dung sinh hoạt, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chuyên đề có sự thay đổi về địa điểm. Không nhất thiết tổ chức sinh hoạt ở hội trường, phòng họp mà có thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các địa điểm khác. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thực hiện trong năm nay, có thể từ Đảng bộ cơ quan MTTQ, sau đó đến Đảng bộ của các tổ chức chính trị xã hội triển khai", bà Oanh nêu ý kiến.

Cạnh đó, bà Oanh cũng cho rằng cần có sự tăng cường sự phối hợp giữa các chi, đảng bộ; sớm xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, có sự tham gia nghiêm túc tích cực ngay từ các chi bộ nhỏ, trong từng đảng bộ. Ngoài ra, cần phối hợp kiểm tra giám sát của Đảng với thanh tra giám sát phản biện xã hội của MTTQ.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Phi Long cho rằng, việc sinh hoạt chuyên đề phải tổ chức hàng quý, nếu kết hợp từ 2 chi bộ trở lên hoặc liên chi bộ sẽ tạo trao đổi kinh nghiệm trong công tác rất là tốt .

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, ông Long cho rằng theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành T.Ư hiện nay quy định rất đầy đủ. Việc gắn kiểm tra giám sát của Đảng với thanh tra giám sát phản biện xã hội của MTTQ là rất hay. Đây là một đề xuất rất tốt", ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.