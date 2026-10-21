Lịch âm hôm nay 21.10: Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 294. Theo lịch âm hôm nay 21.10 nhằm ngày 12 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 21.10 là ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt trong tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.



Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 13 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Ngày 21.10 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 21.10 là ngày Truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam.

Trong lịch sử, ngày 21.10.1946, ngành Hỏa xa Việt Nam tổ chức chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn công tác từ Hải Phòng về Hà Nội sau chuyến thăm Pháp. Sau đó, Người gửi thư căn dặn cán bộ, công nhân hỏa xa đoàn kết, cố gắng làm tròn nhiệm vụ trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Từ dấu mốc ấy, ngày 21.10 trở thành ngày Truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam. Trải qua 80 năm phát triển, mạng lưới đường sắt quốc gia hiện dài hơn 3.000 km, với hơn 300 nhà ga, kết nối các vùng miền, đô thị, cửa khẩu và cảng biển, đồng thời phục vụ liên vận hành khách, hàng hóa với nhiều nước.

Trên thế giới, 21.10.1833 là ngày sinh nhà bác học Alfred Nobel. Ông là nhà hóa học, nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, người phát minh ra thuốc nổ và là một triệu phú người Thụy Điển. Ông là chủ nhân của 355 bằng sáng chế, trong đó đáng chú ý nhất là phát minh về thuốc nổ.

Năm 1866, Nobel chế tạo thành công Dynamite. Sau khi công bố phát minh này, ông nhận được bằng sáng chế tại Anh và Thụy Điển vào năm 1867. Nhờ những phát minh, sáng chế của mình, cộng với một khả năng kinh doanh thiên bẩm, Nobel trở thành một trong những người giàu có bậc nhất thế giới. Ông đã dùng tài sản của mình để sáng lập ra giải thưởng Nobel, tặng cho người có cống hiến quan trọng nhất trong 5 lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình.

Alfred Nobel qua đời ngày 10.12.1896. Năm 1901, lễ trao giải Nobel đầu tiên được tổ chức tại Stockholm.