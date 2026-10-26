Nguồn gốc ngày Điều dưỡng Việt Nam 26.10 hôm nay; Lịch âm có gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, hôm nay là ngày Điều dưỡng Việt Nam 26.10.

Hôm nay là ngày Điều dưỡng Việt Nam ẢNH: AI

Ngày 26.10.1990, Hội Điều dưỡng Việt Nam được thành lập. Kể từ đó hằng năm ngày này được chọn là ngày Điều dưỡng Việt Nam để tôn vinh những điều dưỡng viên ngày đêm thầm lặng, tận tụy với người bệnh.

Trải qua nhiều giai đoạn, từ thời kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hội nhập, lực lượng điều dưỡng luôn nêu cao tinh thần "tận tâm, trách nhiệm, yêu thương người bệnh như người thân". Họ không chỉ thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe người bệnh mà còn là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả cao hơn.

Cách đây không lâu, chúng ta vừa kỷ niệm 61 năm ngày Điều dưỡng thế giới (12.5.1965 - 12.5.2026), theo Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức vào ngày 12.5 hằng năm, là ngày sinh của Florence Nightingale - người khai sinh ngành điều dưỡng.

Florence Nightingale đã giúp nâng cao vị thế của nghề này bằng cách tạo ra chương trình đào tạo điều dưỡng chính thức đầu tiên vào năm 1860 và tích hợp các ý tưởng hiện đại về y học và chăm sóc vào công việc ngày của các điều dưỡng viên.

Lịch âm hôm nay 24.10 có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 299. Theo lịch âm hôm nay 26.10 nhằm ngày 17 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Sương giáng, tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Sương giáng, có ý nghĩa là "sương mù", là tiết khí cuối cùng của mùa thu cho thấy không khí bắt đầu trở lạnh với những làn sương giá buốt xuất hiện ngày càng dày đặc.