Hôm nay 25.10 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 298. Theo lịch âm hôm nay 25.10 nhằm ngày 16 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày gì đáng chú ý?

Theo lịch âm hôm nay 25.10 là ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Hôm qua ngày 24.10 nhằm ngày rằm tháng 9 là ngày được quan tâm trong văn hóa Việt. Vào ngày này, các gia đình chuẩn bị mâm lễ vật hoa tươi, trái cây, hương đèn, mâm cơm, đọc văn khấn rằm tháng 9 để dâng cúng thần linh và tổ tiên. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, tri ân cội nguồn và cầu mong sự bình an, may mắn cho gia đình.



Ngày 25.10 là ngày gì trong dương lịch?

Hôm nay là ngày gì trong dương lịch? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 25.10.1930 là ngày Truyền thống ngành Tài chính của Đảng; ngày 25.10.1945 là ngày Thành lập ngành Tình báo Quốc phòng.

Ngày 25.10.1973 là ngày Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao. Argentina là một trong 3 quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Hơn 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Năm 1996, hai nước đã ký 2 hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại và khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau. Năm 2010, 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, qua đó mở rộng nhiều lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là quan hệ kinh tế và thương mại.