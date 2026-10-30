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    Halloween 2026 vào ngày mai 31.10: Nguồn gốc và ý nghĩa lễ hội này là gì?

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Halloween 2026 diễn ra ngày 31.10 với những màn hóa trang ma quỷ, đèn bí ngô và trò chơi xin kẹo. Ngày lễ này có nguồn gốc từ đâu và mang ý nghĩa gì?

    Theo ghi nhận của Thanh Niên thời điểm này tại TP.HCM, nhiều địa điểm vui chơi, hàng quán… ngập tràn không khí lễ Halloween với các biểu tượng như ma, bộ xương, phù thủy và ma cà rồng, đèn lồng bí ngô được trang trí khắp nơi.

    Ngày mai 31.10 lễ Halloween 2026 diễn ra: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày này thế nào? - Ảnh 1.

    Halloween là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới

    ẢNH: AI

    Lễ hội Halloween được cho là du nhập vào Việt Nam hàng thập kỷ qua và dần trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Tương tự các ngày lễ khác như Giáng sinh, lễ Tình nhân Valentine…

    Theo chuyên trang Timeanddate.com, lễ Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày 31 tháng 10, là một ngày lễ nổi tiếng với trang phục hóa trang, trò chơi xin kẹo và những quả bí ngô được chạm khắc. 

    Nguồn gốc lễ Halloween từ đâu?

    Câu chuyện về Halloween bắt đầu từ lễ hội Samhain cổ xưa của người Celt, được tổ chức cách đây hơn 2.000 năm ở Ireland và Scotland. Samhain đánh dấu sự kết thúc của mùa gặt và bắt đầu mùa đông, thời điểm trong năm gắn liền với bóng tối và cái chết.

    Theo những cách lý giải phổ biến về lễ Samhain, người Celt cổ đại tin rằng vào thời điểm chuyển mùa, ranh giới giữa thế giới người sống và người chết trở nên mong manh. Để xua đuổi những linh hồn lang thang, người ta đốt lửa trại và đeo mặt nạ để ngụy trang.

    Khi Kitô giáo bắt đầu ảnh hưởng đến các vùng đất Celtic, những niềm tin cổ xưa về việc kết nối với người chết dần dần hòa quyện với các truyền thống Kitô giáo. Những người nhập cư Ireland và Scotland đã mang theo những phong tục của họ đến Bắc Mỹ vào thế kỷ 19, nơi chúng phát triển thành những phong tục hiện đại như lễ hội hóa trang xin kẹo, tiệc Halloween và khắc bí ngô thành đèn lồng bí ngô.

    Ngày mai 31.10 lễ Halloween 2026 diễn ra: Nguồn gốc và ý nghĩa ngày này thế nào? - Ảnh 2.

    Halloween được du nhập vào Việt Nam hàng thập kỷ qua

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đến thế kỷ 20, Halloween đã phát triển thành một lễ hội lớn của cộng đồng và có ý nghĩa trong văn hóa đại chúng. 

    Ngày nay, lễ Halloween hiện đại tập trung vào niềm vui, tính cộng đồng cũng như pha lẫn một chút ma mị, kinh dị bao trùm không khí ngày lễ. Đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.


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