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    Không gian mới cho gen Z trong mùa lễ hội Halloween

    Thế Duy
    Thế Duy
    Đêm hội Halloween (31.10) đang đến gần. Trong khi thị trường đồ trang trí năm nay hạ nhiệt so với năm ngoái, một số quán cà phê chọn cách đón lễ hội bằng những phong cách riêng.

    Nhiều không gian lễ hội

    Vốn là không gian quen thuộc mỗi dịp lễ hội hóa trang, các bar đang chuẩn bị đón thực khách trong đêm Halloween. Phạm Minh Hải (24 tuổi), nhân viên pha chế tại Yên Café bar trên đường Nguyễn Trãi, P.Long Khánh, TP.Đồng Nai, cho biết quán đang lên ý tưởng cho những phong cách ma mị. Theo Hải, vào những dịp đặc biệt như Halloween, lượng khách thường tăng nhiều so với ngày thường.

    Tuy không thường trang trí Halloween, Soo Coffee trên đường Trần Ngọc Diện, P.An Khánh, TP.HCM, đã thay đổi không gian theo chủ đề lễ hội. Chiếc gương check-in được phủ tơ nhện, những quả bí ngô nhiều kích cỡ được đặt tại khu vực gọi món.

    Không gian mới cho gen Z trong mùa lễ hội Halloween - Ảnh 1.

    Các tiểu thương đứng ngồi không yên vì ít khách mua đồ trang trí Halloween

    ẢNH: THẾ DUY

    Trần Hoàng Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, nhận xét cách trang trí của quán thanh lịch, nhẹ nhàng và phù hợp với tông màu sáng. Trong khi đó, Lê Thanh An, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng việc một quán cà phê có phong cách trầm lắng, thường dành cho học nhóm, trang trí Halloween mang lại cảm giác mới lạ và giúp giới trẻ tiếp cận với lễ hội quốc tế.

    Quán Bibli Library Coffee trong hẻm 42 đường Hồ Hảo Hớn, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, lại chọn phong cách ma mị, táo bạo hơn. Không gian lấy cảm hứng từ phim Harry Potter, với đũa thần và mũ phù thủy được bài trí tại quán. Quán cũng có thực đơn nước uống riêng cho dịp lễ hội.

    Phạm Thị Ngọc, sinh viên Trường CĐ Y dược Pasteur, cùng bạn đến quán chụp ảnh sau khi biết đến không gian này qua mạng xã hội. Ngọc cho biết cô bị thu hút bởi khu vực trang trí theo cảm hứng Harry Potter; không gian quán ấm cúng, thoáng, dễ chịu và khá yên lặng.

    Tiểu thương chợ đồ sỉ "đứng ngồi không yên"

    Dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Chợ Lớn, TP.HCM), xe cộ vẫn nhộn nhịp nhưng các cửa hàng bán đồ trang trí khá đìu hiu. Một số cửa tiệm đã bắt đầu bày bán đồ trang trí Giáng sinh dù Halloween chưa đến.

    Không gian mới cho gen Z trong mùa lễ hội Halloween - Ảnh 2.

    Các hàng quán bán phụ kiện trang trí Halloween chỉ lèo tèo người đến mua

    Anh Lê Văn Dương (26 tuổi), quản lý một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết cửa hàng bày bán đồ Halloween từ đầu tháng 9 nhưng lượng bán giảm nhiều so với năm trước. Theo anh, tình hình kinh tế và sự cạnh tranh về giá từ các sàn thương mại điện tử ảnh hưởng đến sức mua tại cửa hàng.

    Không gian mới cho gen Z trong mùa lễ hội Halloween - Ảnh 3.

    Bạn trẻ tìm đến các quán cà phê có trang trí Halloween

    Tại chợ Phước Bình (đường Đại lộ 2, P.Phước Long, TP.HCM), cửa hàng của cô Nguyễn Thị Mộng Huyền Trâm (49 tuổi) cũng trưng bày nhiều đồ trang trí Halloween. Cô cho biết sức mua đã giảm mạnh trong khoảng 2 năm gần đây; năm nay, việc bán hàng cho các quán bar và cà phê cũng chậm hơn.

    Cách đó vài bước chân, cô Phạm Thị Ngọc (41 tuổi) cho biết sức mua năm nay chưa bằng một nửa so với cùng thời điểm năm ngoái. Khách hàng chính của nhiều cửa hàng đồ trang trí Halloween là người kinh doanh bar, tiếp đến là học sinh tham gia lễ hội hóa trang tại trường học.

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