Lịch âm hôm nay 31.10, ngày cuối cùng tháng 10: Dần, Ngọ, Tuất 'hội ngộ'

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 304. Theo lịch âm hôm nay 31.10 nhằm ngày 22 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 31.10 là ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, người Việt đang trải qua tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Người Việt chính thức trải qua ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch vào hôm nay. Tháng này có 31 ngày với nhiều sự kiện đáng lưu ý như ngày Khuyến học Việt Nam (2.10); ngày Giải phóng Thủ đô (10.10); ngày Truyền thống luật sư Việt Nam (10.10); ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10); ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10); ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10); ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10)...



Ngày 31.10 là ngày gì ở Việt Nam?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 31.10.1966 là ngày Khánh thành Dinh Độc lập.

Dinh Độc Lập được thống đốc Pháp La Grandière đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngày 23.2.1868 và hoàn tất vào năm 1871. Từ 1887 - 1945, nhiều đời toàn quyền Pháp đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc trong suốt thời kỳ xâm lược Ðông Dương.

Năm 1962, bị bom phá hủy, Dinh được khởi công xây dựng lại theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Đây là công trình có kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thập niên 60 và cũng là chứng tích lịch sử đặc biệt quan trọng, nơi chứng kiến và diễn ra nhiều sự kiện lịch sử nước nhà.

Do ý nghĩa đặc biệt của địa điểm này, di tích đã nhiều lần được đầu tư xây dựng, tôn tạo. Ngày 12.8.2009, cùng với 10 di tích khác, Dinh Độc lập được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Trong lịch sử, ngày 31.10.1966 là ngày Khánh thành Dinh Độc Lập ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong lịch sử, ngày 31.10.1893 là ngày mất nhà yêu nước Cao Thắng. Cao Thắng sinh năm 1864, trong một gia đình nông dân nghèo quê ở làng Lê Động, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ nhỏ, ông đã ham mê học chữ và võ nghệ nên ông giỏi cả văn lẫn võ. Hưởng ứng hịch Cần Vương, Phan Đình Phùng chiêu mộ lực lượng chống Pháp, Cao Thắng xin gia nhập và trở thành một vị tướng giỏi.

Khi Phan Đình Phùng ra Bắc, Cao Thắng đã thay mặt ông chỉ huy nghĩa quân. Ông đã góp phần xây dựng lại lực lượng nghĩa quân, đặc biệt chế tạo thành công vũ khí để đánh giặc. Năm 1893, ông hy sinh khi chỉ huy quân cảm tử tấn công đồn giặc ở Nghệ An, lúc này ông mới 29 tuổi. Ở Việt Nam, có nhiều tuyến đường mang tên ông.